Nuovo COS Latina-Monte San Biagio vale una stagione: ci si gioca la vetta

Una gara che vale il primo posto. Nella 26esima giornata di Promozione girone E, Nuovo COS Latina e Monte San Biagio si sfidano in quella che molto probabilmente sarà la gara che deciderà le sorti del campionato. Le due formazioni, in vetta alla classifica a soli 3 punti di distanza, si giocano il tutto per tutto nel match di domenica 1 maggio. Al momento a guidare in testa è il Monte San Biagio a 57 punti, mentre gli avversari inseguono a sole 3 lunghezze di distanza. Entrambe in stagione hanno disputato 24 match, uno in meno: dunque le due formazioni devono ancora recuperare una gara ciascuno. Un gap - quello che si vede in classifica - che potrebbe essere azzerato proprio nella sfida del 26esimo turno.