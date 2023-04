Nuovo Cos Latina, Mecarocci: "Contro il Tecchiena può valere una stagione"

Dopo la sconfitta contro la capolista Atletico Pontinia all'ultimo minuto, il Nuovo Cos Latina pensa subito al Tecchiena: i 3 punti saranno fondamentali per centrare la salvezza. Federico Mecarocci, difensore classe 2004, ai microfoni del club, è tornato sulla sfida di domenica: “Contro l’Atletico è stata una battaglia. I nostri avversari hanno dimostrato di essere meritatamente al comando della classifica, noi però con grande spirito di sacrificio e compattezza eravamo quasi riusciti a strappare un punto su un campo difficilissimo. C’è amarezza per aver perso all’ultimo secondo del recupero ma anche la consapevolezza di poter affrontare chiunque".

"Per quanto mi riguarda in questo mio primo anno in prima squadra mi sto trovando benissimo, grazie a tutti i miei compagni, alla dirigenza e allo staff che mi sono stati sempre vicini con aiuti e consigli a conferma di un ambiente sano e sereno. Adesso testa a mercoledì, una partita che per noi può valere tutta la stagione. Uno scontro diretto che può diventare un match point e quindi serviranno attenzione e concentrazione al massimo livello”.