Nuovo COS Latina, Formica: "Mai facile vincere due partite di fila"

Il secondo successo interno consecutivo del Nuovo Cos Latina ha portato i pontini a +7 sulla zona play-out. Un vantaggio che però non deve permettere un nuovo blackout come quello vissuto alla fine del 2022. Contro il Guarcino, a regalare i 3 punti è stato Formica nelle battute finali. ”Il gol è stato cercato e voluto fortemente da tutta la squadra. Siamo riusciti a finalizzare dopo una bella azione corale, io sono stato solo più scaltro degli avversari a prendere una palla sporca al limite dell’area e a concludere nel miglior modo possibile".

“Vincere due partite di fila non è mai facile, specialmente se sono scontri diretti. Noi ci siamo riusciti grazie al lavoro fatto in campo in questo periodo” ha spiegato il classe 2001. Domenica per la squadra di Cencia ci sarà il Morolo: “Sono ultimi in classifica ma guai a sottovalutarli, perché perdere a Morolo significherebbe buttare all’aria tutto quello che di buono abbiamo fatto in queste due gare, dovremmo essere più concentrati che mai”. Il giovane, alla seconda stagione in neroverde, non ha vissuto un inizio di anno facile: “Quest’anno non è partito nel migliore dei modi, non riuscivo ad entrare negli schemi della squadra, poi nel momento in cui sono riuscito a trovare spazio c’è stato l’infortunio, devo ringraziare il mister in primis e poi tutto lo staff che mi è stato vicino. Ora sto raggiungendo il top della forma e sono pronto ad aiutare la squadra per raggiungere gli obiettivi”.