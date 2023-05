Pagliaroli (ds Aprilia): "Rammarico per la mancata salvezza. Stagione amara"

Enrico Pagliaroli, nell'ultima stagione direttore sportivo dell'Aprilia, racconta ai microfoni di Latina Today l'annata del club biancazzurro, terminata con la retrocessione in Eccellenza all'ultima giornata.

Una stagione complicata per l’Aprilia, culminata con la retrocessione in Eccellenza. A mente fredda, qualche settimana dopo l’ultima gara, cosa non ha funzionato in questa stagione?

"Una stagione più che complicata, la definirei amara per come è finita e che lascia un po' tutti amareggiati perché probabilmente i ragazzi e la squadra avrebbero meritato quantomeno i play off vista la rincorsa fatta nel momento del cambio del tecnico con 30 punti in poco più di 20 giornate. Però questo è il calcio, bisogna solamente rimboccarsi le maniche e imparare dai propri errori".

Sarebbe bastata una vittoria sul campo della Vis Artena, visto il pareggio tra Pomezia e Nola, per giocarsi la permanenza nella categoria agli spareggi. Quanto rammarico c’è?

"Sì, abbiamo provato in tutti i modi a portare a casa i tre punti contro l'Artena. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le azioni che abbiamo avuto dopo il 2 a 2 di Del Duca. Dispiace ancora di più perché il risultato di Pomezia che vedeva i rossoblu soccombere con il Nola, ci avrebbe, in caso di vittoria, spianato la strada per i play out con l'Angri. In partita secca il copione poi sarebbe stato tutto da scrivere anche se ad Angri sarebbe stata dura andare a cogliere una vittoria. Vincere in casa delle campane non è mai semplice".

Sei arrivato ad Aprilia a inizio anno e sicuramente con ambizioni differenti da quella che poi è stata la realtà del campo. Hai qualche rimpianto riguardo la stagione appena conclusa?

"No, diciamo che sono arrivato ad Aprilia dopo quasi dieci giornate in una situazione di classifica abbastanza deficitaria culminata con il 6 a 1 in casa del Cos dove, insieme alla società, abbiamo deciso di esonerare Centioni e prendere Mariotti. Le mie ambizioni non potevano che essere di portare alla salvezza questa squadra in un momento in cui la classifica era abbastanza compromessa. Rimpianti non ne ho perché fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata abbiamo tenuto la squadra almeno in lotta per i play out. Rimane il rammarico per non aver centrato la salvezza".

La situazione in panchina non è stata certamente delle più semplici, con un cambio ancora prima che iniziasse il campionato e un altro a fine ottobre. L’arrivo di Mariotti, però, sembrava aver scosso l’ambiente, dando quell’entusiasmo che mancava…

"Diciamo che con il mio arrivo, insieme alla società, siamo intervenuti dopo la pesante sconfitta con il Cos dove abbiamo ravvisato che era giusto dare una scossa chiamando un tecnico esperto e preparato come Mariotti e ad un certo punto sembrava che la cura avesse funzionato".

C’è stato un periodo della stagione in cui avete messo a segno 7 risultati utili consecutivi, con 5 vittorie. In quel preciso momento, quanto credevate nella salvezza?

"In quel momento forse, e faccio autocritica, ci credevamo anche troppo e questo mi ha fatto abbassare la guardia e non mi ha fatto vedere bene le lacune da colmare in sede di mercato".

Eppure, proprio quando sembravate essere tornati in corsa per la salvezza, di nuovo il buio con altre sconfitte, qualche pareggio e poi l’illusione contro la Casertana… Cosa è successo?

"Non so cosa sia successo, so solamente che questi risultati così altalenanti hanno compromesso una stagione che i ragazzi avevano rimesso in piedi. Forse l'essere una delle squadre più giovani ha portato a ciò. Quando c'è poca esperienza se le cose vanno bene si viaggia sulle ali dell'entusiasmo, quando viceversa non si ottengono risultati purtroppo poi è difficile invertire la rotta".