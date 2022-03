Pontinia-Itri 0-1: seconda vittoria esterna consecutiva!

Al Caporuscio, nella 23esima giornata di campionato di Eccellenza, girone C, passa l'Itri. Seconda vittoria esterna di fila per i ragazzi di Ardone, che mettono in cassa 3 punti fondamentali. Gli ospiti piegano il Pontinia con uno 0-1 di misura, firmato da Berisha al 19' su assist di D'Agnese. Proprio il capitano biancazzurro va ancora a segno e regala ai suoi un risultato prezioso che avvicina la salvezza diretta. Itri che con la vittoria odierna sale a 35 in classifica e spera nel saluto definitivo ai playout.

PONTINIA-ITRI 0-1

MARCATORE: Berisha 19' pt