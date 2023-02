Promozione Lazio, 20esima giornata: Atletico Pontinia in volata

20esima giornata di Promozione con le pontine in campo tra girone C, D ed E. Sconfitta per il Latina Borghi Riuniti, dopo due successi, in casa del Pescatori Ostia. Vince invece di misura il Pontinia sul Villa Adriana. Nel gruppo D ko per la Pro Cori Calcio, che resta all'ultimo posto: il Rocca Priora passa con un tris. Nel girone E, l'Atletico Pontinia vince anche sul campo del Ceccano e consolida il primo posto in classifica mentre il Roccasecca, secondo, viene fermato dal Cassino sul 2 a 2. Ko per il Montenero, contro il Monte San Giovanni Campano. Crolla nuovamente anche il Nuovo COS Latina, sconfitto 5 a 2 dal San Giovanni Incarico. Vittoria importante per il Lenola che batte il Tecchiena.

I risultati della 20esima giornata

Pescatori Ostia - Latina Borghi Riuniti 2-0

Pontinia - Villa Adriana 1-0

Pro Cori Calcio - Rocca Priora 0-3

Ceccano - Atletico Pontinia 0-2

Monte S. Giovanni Campano - Football Club Montenero 3-1

Nuovo Cos Latina - San Giovanni Incarico 2-5

Città di Lenola - Polisportiva Tecchiena 2-1

Roccasecca S. Tommaso - Real Cassino 2-2