Promozione Lazio, pontine in campo per la terza giornata:

Si è conclusa anche la terza giornata del campionato di Promozione, che vede le squadre pontine in 3 gironi differenti. Partendo dal gruppo A, il Latina Borghi Riuniti ha battuto per 3 a 1 il Tirreno Sansa. 3 punti anche per il Pontinia, che invece ha portato a casa la vittoria per 4 a 3 contro l'R. Morandi. Nel gruppo D, la Pro Cori è uscita sconfitta per 2 a 0 contro il Bellegra. Infine il girone E, nel quale il Montenero ha perso 3 a 1 contro il Ceccano. Tra Sport Virtus Guarcino e Nuovo COS Latina è finita 0 a 0, mentre il derby tra Atletico Pontinia e Lenola è andato alla squadra di casa per 2 a 1. Infine un pareggio per 2 a 2 per il Roccasecca contro il San Giovanni Incarico.

I risultati delle pontine

Latina Borghi Riuniti - Tirreno Sansa 3-1

R. Morandi - Pontinia 3-4

Bellegra - Pro Cori 2-0

Montenero - Ceccano 1-3

Sport Virtus Guarcino - Nuovo COS Latina 0-0

Atletico Pontinia - Lenola 3-1

San Giovanni Incarico - Roccasecca 2-2