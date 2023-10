Terracina ko con il Roccasecca ma avanti in Coppa Italia: decisivo Curiale

Squadra in casa

Terracina avanti in Coppa Italia nonostante la sconfitta. La formazione pontina, nel match di ritorno dei sedicesimi della competizione d'Eccellenza, passa in svantaggio con il gol di Montano al 34'. Alla ripresa, al 62', Curiale riapre i giochi pareggiandola ma dopo 9 minuti Barrenechea, fratello del centrocampista del Frosinone, sigla la nuova rete del vantaggio dei ciociari. In virtù del 2-0 dell'andata al Colavolpe, però, passano i pontini al turno successivo.

ROCCASECCA-TERRACINA 2-1

Marcatori: 34’ Montano (R), 62’ Curiale (T), 71’ Barrenechea (R)

ROCCASECCA – Fusco, Giaquinto (78’ Roma), Berardi, Compagnone (76’ Proia), Dagnese, Schettino, Barrenechea, Grossi (66’ De Marzo), Montano (66’ Marciano), Carlini (55’ Mallozzi), Grimaldi. A disp. Sala, Antonellis, Roma, Rotondi. All.: Grossi

TERRACINA – Martinelli, Merluzzi, Ragozzo, Rosania, Spirito, Minotti (78’ Botta), Camara (55’ Carlini), Cano (69’ Trulli), Zambruno, Selvini (52’ Proietti), Curiale. A disp. Di Crescenzo, Ridolfi, Dironza, Bellante, Capotosto. All. Pernarella