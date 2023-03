Serie D girone G: il programma della 28esima giornata

Dopo il pareggio nell'ultimo turno di campionato, che ha smosso leggermente la classifica, l'Aprilia torna in campo nella 28esima giornata per un altro derby laziale, quello contro il Cassino, in casa della squadra del basso Lazio. Il programma completo del turno:

Sabato 18 marzo

Ore 15

Real Monterotondo Scalo - Portici

Domenica 19 marzo

Ore 14.30

Arzachena Academy Costa Smeralda - Casertana

Cassino Calcio - Aprilia

Pomezia Calcio - Atletico Uri

Vis Artena - Sorrento Calcio

Ore 15.00

COS Sarrabus Ogliastra - Ilvamaddalena

Lupa Frascati - Palmese

Paganese Calcio - Nola

Tivoli Calcio - US Angri