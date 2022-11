Serie D girone G: i risultati della dodicesima giornata

Si è conclusa la domenica di calcio del girone G di Serie D. Alle 14 la Casertana ha battuto l'Atletico Uri 5 a 3. 3 a 0 per l'Arzachena sul Portici, stesso risultato con cui la Lupa Frascati ha battuto il Nola. Tre gol anche per la COS Sarrabus Ogliastra contro il Sorrento Calcio, che però segna il gol della pandemia. Finisce 2 a 1 tra Pomezia e Palmese, 2 a 0 tra Real Monterotondo Scalo e Ilvamaddalena e allo stesso modo 2 a 0 tra Vis Artena e Angri. Pari per 1 a 1 tra Tivoli e Aprilia.

Ore 14.00

Casertana - Atletico Uri 5-3

Ore 14.30

Arzachena Academy - Portici 3-0

COS Sarrabus Ogliastra - Sorrento Calcio 3-1

Cassino Calcio - Paganese 0-1

Lupa Frascati - Nola 3-0

Pomezia Calcio - Palmese 2-1

Real Monterotondo Scalo - Ilvamaddalena 2-0

Tivoli Calcio - Aprilia 1-1

Vis Artena - US Angri 2-0