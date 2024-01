Pernarella: "Terracina al primo posto? Se il campionato finisse oggi..."

Dopo aver battuto la Vis Sezze e ottenuto il primo posto in classifica, Pernarella parla così del suo Terracina:

"La squadra avversaria non ci ha fatto giocare, ci ha messo in difficoltà. Ci hanno fatto soffrire e questa è stata la forza di una grande squadra che in certi momenti sa anche soffrire. Se il campionato finisse oggi sarei contentissimo. Siamo contenti di essere lì davanti dopo aver tanto inseguito. Eravamo molto stanchi perché la Coppa toglie energie".