Una maratona di nuoto per raccogliere fondi: la solidarietà all’Aprilia Sporting Village

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Una maratona di nuoto, non competitiva, per raccogliere fondi per l’associazione “Insieme Oltre le Onde” che si occupa di bambini che a causa di una malattia rara devono subire un trapianto del fegato, in tenera età.

Lo scorso 29 dicembre, presso l’impianto sportivo dello Sporting Village di Aprilia, si è svolta la consueta maratona di nuoto di Capodanno, giunta alla sua seconda edizione. Più che una manifestazione di nuoto non competitiva, si è trattato di una festa, dove ogni atleta ha percorso per trenta volte i cento metri. Alla maratona hanno partecipato in massa tutti i Master dell’Aprilia Sporting Village ed anche altri atleti giunti sia da Latina che da Roma, e al termine della manifestazione è stato consegnato il ricavato al fondatore dell’Associazione e papà di Lorenzo, che a soli sei mesi ha subito il trapianto di fegato, Luca Giovanni Foletti.

"Vogliamo ricordare - commenta Luca - che grazie a questa iniziativa andremo a sostenere la casa famiglia MATER AMABILIS di Lido dei Pini in Anzio alla quale torneremo a far visita nella terza settimana del mese di gennaio accompagnati dalla rappresentanza degli atleti dell’Aprilia Sporting Village, alla quale doneremo generi alimentari destinati ai 20 bambini ospiti della casa famiglia". La raccolta fondi continua con la vendita di “Dario il Calendario” per maggiori info: info@insiemeoltreleonde.it.