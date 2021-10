Volley Terracina: si accendono le luci del PalaCarucci per le biancocelesti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Prima di campionato casalinga domenica per le biancocelesti della Volley Terracina che ospitano la squadra romana del Duemila12 de’ Settesoli. Si accendono, per la prima volta stagionale, le luci del PalaCarucci.

Le biancocelesti tornano a calcare il parquet di casa 135 giorni dopo l’ultima volta (era il 10 giugno per gara 2 contro Onda Anzio degli scorsi playoff) e lo fanno con la voglia di riscattare il ko di domenica scorsa e rialzare subito la testa. Cresce l’attesa per vedere finalmente all’opera la nuova squadra in un match che si prevede già essere importante e altra novità sarà il ritorno del pubblico al PalaCarucci, torna il settimo uomo in campo, sempre a fianco delle ragazze e pronto a spingere la squadra nei momenti di difficoltà.

Capitan Mariani e compagne ultimeranno la preparazione del match nella seduta di rifinitura venerdì, seduta nelle quali l’attenzione sarà focalizzata sull’avversario ed al termine delle quali coach Nalli Schiavini deciderà il sestetto. La formazione ospite, giovanissima peraltro, viene dalla vittoria d’esordio ottenuta in casa contro il Green Volley e vorrà sicuramente ottenere il massimo risultato per proseguire il cammino positivo.

La società biancoceleste comunica che domenica pomeriggio le porte del PalaCarucci apriranno alle ore 17.00, per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico: la stessa ricorda che per accedere all’interno del palazzetto è necessario esibire il green pass e che sarà obbligatorio tenere sempre indossata la mascherina durante tutta la permanenza all’interno del palazzetto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul profilo Facebook della Volley Terracina a partire dalle ore 18.00.