Pallavolo: torna Michele Baranowicz, è un nuovo giocatore del Cisterna Volley

Dopo solo pochi mesi torna Michele Baranowicz. Il palleggiatore classe 1989, alto 196 centimetri, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cisterna Volley e si è già aggregato alla squadra guidata da coach Guillermo Falasca per gli allenamenti in vista della partita di domani contro Modena.

Baranowicz, che in carriera ha indossato le maglie di Modena, Lube, Verona, Piacenza, e Vibo, ha un recente passato anche nel territorio pontino, mentre all’estero ha maturato esperienze ad Ankara e nell’Hebar in Bulgaria, la sua ultima squadra.

Il regista ha iniziato la sua carriera pallavolistica nel Vbc Mondovì e ha anche vestito la maglia della Nazionale. “Sono contento per aver concluso questo accordo con il Cisterna Volley, una squadra con un grande potenziale che ho visto già in queste ultime partite della stagione e anche dal vivo, nel precampionato – spiega Michele Baranowicz, facendo riferimento al match amichevole che la squadra pontina ha disputato a fine settembre contro la formazione bulgara dell’Hebar, team in cui giocava proprio Baranowicz –. Ci sarà molto da lavorare perché il calendario sarà molto tosto e per questo dovremo subito trovarci in palestra per lavorare e creare un buon feeling tra di noi per affrontare le prossime partite perché saranno tutte molto difficili”.

Il palleggiatore, con quasi 400 partite in serie A, originario di Mondovì torna a Cisterna dove ha già giocato per due stagioni. “Torno in un ambiente che conosco e dove sono stato molto bene anche se a livello societario e di squadra sono cambiate molte cose” ha poi concluso il regista che ha esordio in Nazionale il 18 maggio 2011 in occasione di Francia-Italia (0-3), maglia azzurra con cui ha anche vinto la medaglia di bronzo alla Grand Champions Cup nel 2013.