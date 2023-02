Superlega, Cisterna lotta e ci crede ma la Lube ha la meglio

Squadra in casa

Squadra in casa LUBE Civitanova

Fa suo il primo set, lotta in tutti gli altri tre ma è la Lube ad avere la meglio. Nella settima giornata di campionato di Superlega la Top Volley Cisterna perde a casa di Civitanova 3-1.

Nel primo set l'equilibrio dura poco (4-4), Cisterna sigla prima il 5-8, poi 6-13 ed è pausa per la Lube. Non cambia la musica, l'11-17 la dice lunga e Cistena è brava a non farsi rimontare: finale 20-25. Nel secondo set ancora Cisterna continua la sua corsa, un po' meno energica con un divario che è di pochi punti ma che garantisce il vantaggio (5-7). la Lube ricuce al 13 pari e dal 15-15 è protagonista di una bella rimonta. Cisterna richiama i suoi, il tabellone indica 20-17 e poi 25-18.

La Lube prova a reagire e Cisterna è stotto 4-1, ma rimonta e accorcia 7-5. Lube ancora avanti per il 14-11 che diventa presto 15-11, ma la Top Volley è brava a ricucire approfittando anche di qualche errore di casa ed è pari 19-19. Il finale si scalda, Cisterna si porta avanti 21-22, poi pari e la Lube ne approfitta: 25-23. Il quarto set è una battaglia: Lube da 4-1, poi è parità 5-5 e di nuovo 8-5. E' uno scambio continuo di punti, sul 24-23 è brava Cisterna, ma non riesce a ribaltare: 27-25.