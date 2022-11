Superlega, Cisterna ko in tre set a casa di Modena

Dopo il ko contro Siena arriva la seconda sconfitta in fila per la Top Volley Cisterna. La formazione di coach Soli perde in tre set contro Modena fra le mura del PalaPanini. Finale 3-0 praticamente rotondo, la Top Volley è tornata in più occasioni a contatto, ma senza mai sorpassare gli uomini di Giani.

In avvio di partita Cisterna è in vantaggio 0-2 nel primo set ma Modena aggancia e mette la freccia (5-2). Il divario aumenta (11-5) e a nulla servono le pause di caoch Soli. Il primo set si chiude 25-15. Nel secondo set il confronto è più equilibrato. Modena si porta sul 4-2, poi Cisterna pareggia 5-5. La squadra di Giani sigla l'11-9 e ancora Cisterna trova il pareggio 11-11. La situazione è punto a punto fino al 20-18, poi è un parziale netto casalingo che fa chiudere il set 25-19.

Il terzo set è simile al secondo con la Top Volley che prova a tenere aperta la gara (10-10 e 16-16). Il finale è ancora una prova di forza dei padroni di casa, dal 20 pari parziale che vale il 25-20 e vittoria per i padroni di casa, ko per la Top Volley.