Pallavolo, Cisterna ospita Modena: “Ci servono punti e cercheremo di prenderli contro tutti”

Seconda partita consecutiva davanti al pubblico amico per il Volley Cisterna che oggi alle 18, nell’anticipo contro la Valsa Group Modena, apre la settima giornata del campionato di Superlega Credem Banca. Dopo aver vinto in rimonta con il Taranto, l’obiettivo della formazione pontina, a caccia di conferme, è quello di fare punti. Sul campo del palazzetto di via delle Province se la vedrà con Modena - reduce dalla sconfitta casalinga in tre set con la Lube - in un match che vede entrambe le squadre appaiate a 7 punti nella classifica del massimo campionato di pallavolo maschile.

La vigilia in casa Cisterna Volley

“Sarà una partita molto importante contro una squadra di alto livello e ci aspettiamo una sfida complicata - ha dichiarato Lorenzo Giani, palleggiatore del Cisterna Volley -. Dovremmo riuscire a spingere bene con il servizio, proprio come facciamo in allenamento, con l’obiettivo di mettere in difficoltà i nostri avversari. Per quanto riguarda noi arriviamo da una bella vittoria, in rimonta, quindi dobbiamo interpretare questa sfida come un’occasione in cui poter fare punti”. “Sfidiamo una delle squadre più importanti del campionato e questo ci stimola molto, soprattutto dopo la partita che abbiamo giocato domenica scorsa con Taranto, un successo che ci ha dato molta convinzione, il primo scontro diretto vinto e anche la prima vittoria al tie-break - ha aggiunto Saverio De Santis, libero dei pontini -: ci servono punti in classifica e cercheremo di prenderli contro tutti gli avversari perché abbiamo l’obiettivo di stare più tranquilli in classifica”.

Gli avversari

Dall’altra parte Modena vuole tornare subito a fare punti dopo il pesante ko di domenica scorsa. “A Cisterna dobbiamo provare a portare a casa punti, farne tre sarebbe il massimo - spiega Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena) -. Loro sono una squadra che sa lottare anche contro le formazioni più forti, hanno appena cambiato alzatore e questo per noi rappresenta un’ulteriore difficoltà. Noi stiamo recuperando alcuni giocatori infortunati e stiamo lavorando tanto, sabato - oggi ndr - vedremo come andrà”.

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Prima della partita verrà osservato il minuto di rumore, che sostituirà il canonico minuto di silenzio e verrà osservato su tutti i campi di pallavolo di ogni ordine e grado, perché la Federazione Italiana Pallavolo e la Lega Pallavolo Serie A aderiranno alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne” indetta dall’Onu. Prima di ciascuna gara, con le squadre schierate in campo e con gli atleti con baffo rosso sul volto, verrà letto da ciascuno speaker il messaggio di sensibilizzazione. “Il cambiamento culturale, vero e definitivo, dipende da noi. Non basta uno slogan per fermare tutta questa violenza, ma è necessario che ciascuno di noi faccia la propria parte. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità – ha attivato un numero gratuito antiviolenza e stalking: il 1522. Se necessario utilizziamolo”. Inoltre al palazzetto di viale delle Province ci sarà un’ulteriore iniziativa perché l’amministrazione comunale di Cisterna celebra la Giornata con una maglietta che verrà fatta indossare dai giocatori: la maglia ritrae il quadro di un noto artista della comunità cisternese, Mario Spigariol, per dire no alla violenza sulle donne.