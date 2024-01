Pallavolo, altro scontro diretto: Cisterna sfida Padova e mira ai tre punti

Un’altra sfida cruciale quella di oggi, un altro scontro diretto per il Cisterna Volley che alle 19 ospita Padova nelle prima delle due gare casalinghe consecutive (mercoledì 24 gennaio arriva Piacenza). I pontini reduci dallo stop di Milano, arrivano da due vittorie consecutive in casa: quella contro Monza (3-1) e quella con Catania (3-1) che li hanno portati a 13 punti, a -6 dall’ultimo vagone della zona play off, ovvero da Modena, e a due lunghezze di vantaggio dai rivali veneti, decimi a quota 11 in coabitazione con Taranto.

Le voci in casa Cisterna Volley

Entrambe le formazioni vogliono mettersi al sicuro e, al tempo stesso, ampliare gli orizzonti in classifica. “Si tratta di uno scontro fondamentale perché tra noi ci sono solo due punti di differenza in classifica, così anche per una questione di numeri si tratta di una partita cruciale per entrambe - taglia corto Andrea Rossi, centrale e capitano del Cisterna - Noi cerchiamo punti per allontanare la bassa classifica e continuare ad allontanarci dalla zona retrocessione e loro arrivano da una partita persa in casa contro Taranto e per loro s’è trattato di uno scontro diretto perso”. “Noi ci teniamo anche a ribaltare il risultato dell’andata che ci ha visti uscire sconfitti dal loro campo e riscattare un po’ la partita di Milano in cui abbiamo anche giocato bene ma che abbiamo perso tre set - aggiunge Rossi a soli sette punti dai 2.000 realizzati in carriera - in casa sappiamo che riusciamo a dare il meglio di noi e ci aspettiamo un risultato positivo consapevoli del fatto che sarà una partita molto complicata da giocare”.

“Con Padova mi aspetto una partita complicata perché affrontiamo una squadra che può metterci in difficoltà e, in questo momento del campionato, dobbiamo cercare sempre di limitare al massimo gli errori – spiega Theo Faure – la partita è molto importante anche perché giochiamo in casa e dobbiamo continuare a giocare la migliore pallavolo che possiamo”.

Padova l’avversaria del Cisterna Volley

Padova è reduce dalla maratona casalinga persa al fotofinish contro la Gioiella Prisma, rivale diretta. "Saremo a Cisterna per un altro importante match e il nostro intento, anche per questa partita, sarà quello di riuscire a portare a casa punti, che è quello di cui abbiamo bisogno in questa fase del campionato - assicura Jacopo Cuttini, allenatore del Padova - Da questo momento, fino a fine stagione, sarà una battaglia per riuscire ad ottenere il maggior numero di punti, a prescindere da quale squadra ci troviamo a dover affrontare di volta in volta".

La biglietteria

La biglietteria sarà aperta al botteghino del palazzetto dello sport di viale delle province a Cisterna di Latina nel giorno della gara: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 fino al fischio d'inizio. La vendita sarà sempre attiva sulla piattaforma Vivaticket e nei punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Volleyball World Tv.