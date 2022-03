Superlega playoff, Cisterna dà del filo da torcere a Perugia che però vincere gara 1

Un po' la impensierisce e vince anche un set, ma gli altri tre sono della padrona di casa. Inizia con una sconfitta il playoff della Top Volley Cisterna: a casa della capolista Perugia è il finale è 3-1. La formazione di Soli dovrà tentare il tutto per tutto in casa la prossima settimana prima di salutare definitivamente la stagione.

Le due squadre si "studiano" fino al 4-6 con vantaggio ospite, poi Perugia si porta sul 10-6. sul 16-11 con pausa di coach Soli. La musica non cambia e nel primo parziale è quasi tutto facile per Perugia: 25-15.

Perugia parte forte anche nel secondo set (6-2), la Top Volley è paziente e prima pareggia sul 9-9, poi lotta e mette la freccia che vale il 13-17. Blengini richiama i suoi, al rientro però Cisterna corre e dopo il 18-23 è 19-25.

Cisterna impensierisce la capolista fino al 12-12, poi gli uomini di Blengini siglano prima il 17-13, poi il 22-16. Un punto per Cisterna e poi finale casalingo: 25-17.

Perugia prova ad ammazzare la partita (15-10), ma la Top Volley non ha alcuna voglia di arrendersi e infatti on pazienza si ritrova 18 pari. Punto a punto fino al 23 pari di nuovo, Palla match per Perugia, Cisterna la annulla ma non riesce il bis: 26-24.