Superlega preliminare quinto posto, scossa Cisterna: battuta Taranto

Scossa Cisterna. La Top Volley batte Taranto per 3-0 e trova così il sorriso nel suo cammino dei preliminari quinto posto playoff di Superlega. Una vittoria importante dopo il ko con Padova. La squadra di coach Soli tornerà in campo domenica 2 aprile a casa di Padova.

Il primo set è molto equilibrato almeno per metà, poi dal 15-14 Cisterna si porta sul 18-14 con Bayram e la distanza rimane fino alla fine (25-21). Parte fortissima la Top Volley (6-0) poi Taranto ricuce anche con qualche errore avversario (9-7). Altra volata di casa per il 16-10 e finale 25-21. Di nuovo 6-0 per la Top Volley in avvio di terzo set e stavolta la squadra di Soli è brava a tenere il divario (17-9). Finale 25-17.