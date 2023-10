Superlega, Cisterna al lavoro: "Orgogliosi di rappresentare il territorio come unici in regione"

Il debutto stagionale in Superlega si avvicina per il Cisterna Volley che il 22 ottobre alle 18 sarà impegnato, in casa, contro i campioni d’Italia dell’Itas Trentino. In questi giorni è iniziata la vendita dei biglietti per la prima partita sulla piattaforma online Vivaticket e nei punti vendita autorizzati Vivaticket sul territorio.

"L’inizio del campionato è un momento sempre molto importante per un club e sono sicuro che al debutto stagionale avremo un grande pubblico considerando anche che, attualmente, la prevendita sta andando molto bene - spiega Gianrio Falivene, amministratore unico del club pontino - siamo l’unica realtà di Superlega della regione Lazio e rappresentiamo con orgoglio un territorio importante che ha voglia di lavorare per crescere sia a livello sportivo sia di promozione della pallavolo a Cisterna: il coinvolgimento della città e degli appassionati della nostra regione è molto importante per noi. Il palazzetto di Cisterna è un impianto molto moderno ed è facilmente raggiungibile sia in auto sia con il treno visto che la stazione ferroviaria di Cisterna è collegata con un tunnel al parcheggio del palazzetto dello sport, questa non è una cosa così frequente".

La squadra continua il suo programma di allenamento agli ordini di coach Guillermo Falasca che, dopo aver riabbracciato il martello turco Efe Bayram, presto ritroverà anche i due atleti della Nazionale serba che hanno partecipato al torneo di qualificazione olimpica: Pavle Peric e Aleksandar Nedeljkovic atterreranno all’aeroporto di Roma venerdì prossimo e saranno subito a disposizione di coach per l’ultima uscita precampionato in programma a Gubbio che sarà l’ultimo test amichevole prima dell’inizio della stagione di Superlega in programma la domenica successiva. In Umbria, presso la Palestra Polivalente di Gubbio, il Cisterna Volley dovrà vedersela con Padova, Panathinaikos e Taranto: le partite si giocheranno il 14 e 15 ottobre prossimi.