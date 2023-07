Superlega, è il Cisterna Volley a diventare protagonista: già lavori in corso per il roster

Cisterna Volley, questa la società che prenderà il posto della Top Volley Cisterna nel massimo campionato di Superlega. L'ufficialità è arrivata qualche giorno fa e la società pronta alla serie A1 ha già fissato il cartello "lavori in corso".

Il primo tassello è il coach: a guidare la squadra sarà Guillermo Falasca, spagnolo 45enne, reduce dalla vittoria di Cev Challenge Cup. Ex giocatore, Falasca oltre ad aver militato nel Narbonne, è stato anche in Italia a Vibo, Forlì, Piacenza, Santa Croce e Taviano, mentre con la nazionale spagnola ha vinto la medaglia d’oro al campionato europeo in Russia nel 2007.

"Con la società di Cisterna abbiamo parlato molto in questi mesi, abbiamo definito già molte cose e lavoreremo per i nostri obiettivi sia per quanto riguarda l’allestimento della squadra sia per quello più orientato agli obiettivi del campionato - ha spiegato il coach, attualmente a Malaga in vacanza nella casa dei genitori Juan Carlos e Carmen nell’attesa di trasferirsi a Cisterna - Che tipo di squadra mi aspetto di avere a disposizione? Sicuramente dovremo unire l’esuberanza dei più giovani all’esperienza dei giocatori più navigati, questo non sarà un problema perché la disponibilità a lavorare è notevole e mi aspetto una grande crescita anche nel corso della stagione. Mi piace curare molto il muro-difesa ma voglio anche una squadra che sappia essere aggressiva con il servizio. La cosa che non mi piace è quando la squadra si perde, anche durante un singolo set, perché poi di questo mi sento sempre molto responsabile in prima persona".

E ha aggiunto: "Per me sarà una bella esperienza tornare da allenatore in Italia dove ho già giocato come giocatore in una nazione che adoro e che la sento mia anche perché i miei nonni paterni sono italiani, il nonno è nato a Frosinone mentre la nonna è nata in Calabria, quindi sono in parte anche italiano e adoro la cucina italiana, pizza e pasta su tutti mentre nel periodo in cui ho giocato in Toscana ho imparato ad apprezzare la bistecca alla fiorentina - ha aggiunto il coach - Mi manca sicuramente tanto mio fratello Miguel, ero molto legato a lui e ora vorrei raccontargli tutte queste belle cose che lui ha già vissuto e che ora sto vivendo io, mi dispiace non potergliene parlare di persona". Poi il coach si è rivolto direttamente ai tifosi: "L’invito che faccio ai supporters è quello di avvicinarsi alla squadra, mi piacerebbe vedere gli appassionati anche durante gli allenamenti e poi ovviamente in occasione delle partite mi piace sentire tanto calore da parte della gente che ama la pallavolo".

I primi nomi

Il primo nome annunciato è quello di Efe Bayram, schiacciatore turco di 21 anni, nato ad Ankara e alto 194 centimetri. Bayram, con la nazionale della Turchia allenata da coach Alberto Giuliani, lo scorso mese ha vinto la Cev Volleyball European League superando in finale la nazionale dell’Ucraina in un match durato cinque set in cui il nuovo schiacciatore del Volley Cisterna è partito titolare totalizzando 17 punti di cui due dalla linea dei nove metri. Lo schiacciatore turco ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla società pontina sia per la stagione che sta per iniziare sia per la prossima.

Secondo nome Théo Faure, nuovo opposto del Cisterna Volley. 23 anni, 196 centimetri, è un giocatore di grande talento e a giugno ha partecipato alla tappa giapponese della Volleyball Nations League 2023 con la nazionale francese allenata da coach Andrea Giani e, nella passata stagione, ha vinto lo scudetto francese con il Montpellier.