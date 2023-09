Superlega, Cisterna incontra Marcianise e intanto abbraccia Bayram

Allenamento con congiunto con Marcianise. Prosegue il lavoro di preparazione del Cisterna Volley in vista del campionato di Superlega. La formazione di Falasca se la vedrà con una squadra di serie A3 fra le mura di casa alle 16 di domani, giovedì 21 settembre con ingresso libero.

Con l’occasione la società darà la possibilità a tutti gli appassionati di riservare il proprio posto al palazzetto per la prossima stagione di Superlega: basterà recarsi all’ingresso della struttura, nella zona biglietteria, per incontrare il personale del club e scegliere il posto per vivere una stagione a stretto contatto con la squadra.

Intanto nelle scorse ore c’è stato un ulteriore arrivo a Cisterna, così dopo lo schiacciatore spagnolo Jordi Ramon, coach Guillermo Falasca ha potuto abbracciare anche il martello turco Efe Bayram, reduce anche lui dal campionato europeo. Nelle scorse ore Bayram ha raggiunto la cittadina pontina e ha incontrato i suoi nuovi compagni di squadra che sono già impegnati nella preparazione fisica. "Ora avrò il tempo per iniziare il mio lavoro con lo staff del Cisterna Volley e prepararmi nel migliore dei modi per i prossimi impegni – spiega lo schiacciatore 21enne, originario di Ankara – ora posso dedicarmi a prendere confidenza con la nuova abitazione mentre per quanto riguarda la città, posso dire che la conosco già abbastanza bene e l’obiettivo sarà quello di poter avere sempre più tempo e possibilità di passeggiare per il corso e scoprire gli angoli sempre interessanti di Cisterna".

Nelle scorse settimane lo schiacciatore della formazione pontina era stato protagonista assoluto con la sua nazionale: due coppe internazionali vivendo gli appuntamenti sempre in prima linea con la selezione turca guidata in panchina dal coach italiano Alberto Giuliani: prima l’European Golden League vinta al tie-break nella finale contro l’Ucraina e, a Doha, l’Fivb Volleyball Challenger Cup, sempre all’ultimo respiro, nel match contro i padroni di casa del Qatar. Con quest’ultima vittoria la nazionale della Turchia ha strappato anche il biglietto per l’accesso alla Volleyball Nations League e così, dal 2024 Bayram Efe potrà dire la sua anche in Vnl.