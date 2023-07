Superlega, quasi completo il roster del Cisterna Volley: "Potremo avere grandi soddisfazioni"

Continua a prendere forma il Cisterna Volley, la formazione pontina che si prepara ad affrontare la prossima stagione di Superlega al palazzetto di via delle Province a Cisterna. Il Cisterna Volley ha partecipato al Volley Mercato di Bologna dove ha presentato la lista dei giocatori che verranno affidati a coach Guillermo Falasca poi, nelle scorse ore, ha aggiunto anche lo schiacciatore serbo Pavle Peric, giocatore che sarà a disposizione del tecnico spagnolo già dalla prima giornata di campionato prevista per il 22 ottobre contro Trento.

"Sono convinto che la squadra che abbiamo allestito potrà darci soddisfazioni importanti in questa stagione anche se è evidente che parliamo del campionato più bello e difficile del mondo quindi è evidente che sarà sempre il campo a dare l’ultima parola e a giudicare il nostro operato – spiega Candido Grande, direttore sportivo del Cisterna Volley – In questi mesi abbiamo una fase in cui non abbiamo potuto lavorare nell’attesa della definizione della questione societaria, non è stato facile superare quella fase, poi abbiamo dovuto muoverci in silenzio ma con tempestività e in sintonia con il coach Falasca per poter chiudere accordi con alcuni giocatori che hanno capito la situazione e hanno saputo e soprattutto voluto aspettarci. Sono convinto che il pubblico potrà divertirsi a vedere prima di tutto uno spettacolo di livello assoluto al palazzetto di Cisterna, questo è dovuto anche dal valore incredibile delle squadre e degli atleti che affronteremo, ma poi sono anche sicuro che i nostri tifosi potranno appassionarsi a questa squadra e avranno la voglia e l’orgoglio di sostenerla anche perché è l’unica della regione Lazio a giocare in Superlega".

In cabina di regia c’è il palleggiatore Davide Saitta, mentre gli schiacciatori sono il turco Bayram Efe, lo spagnolo Jordi Ramos Ferragut, il serbo Pavle Peric e il giovane azzurrino Alessandro Finauri. Gli opposti sono il francese Theo Faure e l’austriaco Michael Czerwinski mentre al centro ci sono Andrea Rossi e Daniele Mazzone. I liberi sono Alessandro Piccinelli e Saverio De Santis. "Dobbiamo ancora completare la rosa aggiungendo un altro palleggiatore e un altro centrale ma stiamo lavorando per completare una formazione competitiva per l’inizio della preparazione – conclude il direttore sportivo – per quanto riguarda gli atleti già nel nostro roster posso dire che sono molto soddisfatto delle scelte che abbiamo fatto anche con il coach e sono sicuro che dopo una prima, fisiologica, fase di ambientamento i giocatori potranno esprimersi al meglio. Ci piacerebbe poter contare su un sostegno del pubblico sempre maggiore e sono convinto che la squadra che abbiamo allestito farà divertire i tifosi".