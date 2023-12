Pallavolo, Cisterna Volley a caccia di punti pesanti per risalire la classifica

La Superlega non si ferma durante le festività e il Cisterna Volley si prepara a scendere in campo nel giorno di Santo Stefano quando alle 18 al palazzetto dello sport di viale delle Province ospita il Mint Vero Volley Monza per il match valido per l’undicesima giornata del massimo campionato di pallavolo maschile.

“Non stiamo sicuramente giocando la nostra miglior pallavolo, di questo ne siamo tutti consapevoli e la cosa che più dispiace e non aver saputo sfruttare le occasioni che si sono presentate contro le nostre dirette concorrenti - ha detto alla vigilia Andrea Rossi, centrale e capitano del Cisterna Volley - . C'è molto da lavorare e dobbiamo essere più cinici nelle situazioni decisive: questo dovremo farlo anche contro Monza”.

In classifica la formazione monzese lotta per il vertice visto che, con 20 punti, viaggia staccata di appena cinque lunghezze dal vertice mentre il Cisterna Volley a quota 7 è alla ricerca di punti pesanti, tallonato da Taranto (6) e Catania (4). I pontini arrivano poi da quattro sconfitte consecutive, rispettivamente contro Modena (1-3), Perugia (3-1), Lube (1-3) e Verona (3-0), con l’ultimo successo che risale al 19 novembre scorso con la rocambolesca rimonta (3-2) sul Taranto. Il Monza arriva invece da due successi consecutivi: in trasferta a Catania (1-3) e in casa con Padova (3-0).

“Quella contro Cisterna è una partita che può coronare una prima parte di stagione molto buona per noi, è una grande opportunità per arrivare tra le prime quattro e avere il fattore campo per i quarti di finale di Coppa Italia - ha dichiarato coach Max Eccheli del Mint Vero Volley Monza) -. Sicuramente è una partita che vale doppio, non solo per i punti in palio, ma anche per avere questo vantaggio non indifferente. Chiaramente tutto passa da questo match e da come lo affronteremo: dovremo rimanere concentrati ed essere pronti a una battaglia sportiva, contro una squadra che ha bisogno di fare punti”.