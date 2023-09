Superlega, Cisterna protagonista al torneo di Corigliano-Rossano

Tutto pronto. Inizia questo pomeriggio, 30 settembre, il quadrangolare Città del Codex e del Castello di Corigliano-Rossano, che vede fra le protagoniste in campo il Cisterna Volley. In campo ci saranno Palmi, i bulgari dell'Hebar e Taranto.

Cisterna debutterà nella prima semifinale con l’Omifer Palmi mentre a seguire il Gioiella Prisma Taranto sfiderà i bulgari dell’Hebar: le vincenti giocheranno tra loro il match della domenica alle 19, valevole per la vittoria finale, mentre le due sconfitte scenderanno di nuovo in campo (sempre la domenica) ma alle 17. Il Cisterna Volley, a prescindere dai risultati, giocherà anche lunedì un test match con l’Hebar di coach Alberto Giuliani.

"In questo momento stiamo lavorando molto durante gli allenamenti, specialmente sotto l’aspetto fisico ed è una fase abbastanza dura della stagione, stiamo anche prendendo molta confidenza con la palla e ci stiamo integrando tra noi, questo è molto importante - ha spiegato Theo Faure - Ora abbiamo una serie di appuntamenti in cui potremo scendere in campo come collettivo e avere un’idea migliore del lavoro che abbiamo fatto in queste settimane, mi aspetto che le partite saranno un buon test per tutti noi come squadra. Manca meno di un mese all’inizio delle partite che conteranno davvero per la classifica ma posso dire con sicurezza che queste gare amichevoli potranno essere utili a noi per migliorare il feeling in campo e allo staff tecnico per raccogliere dati importanti che ci saranno utili per continuare il lavoro".

Poi il 14 e 15 ottobre i pontini saranno impegnati a Gubbio nel torneo di beneficenza Spirito di Squadra con Padova, Panathinaikos e Taranto.