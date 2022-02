Superlega, la Top Volley Cisterna vince con Vibo e agguanta un post play off

Agguantato per ora l'ottavo posto. E' un 2-3 contro Vibo Valentia per la Top Volley Cisterna che non profuma di semplice vittoria. Con 22 lunghezze la formazione di Soli è ora all'ottavo posto, valido per disputare i play off (scavalcata Padova ferma a 21).

La partita

Pronti via 9-10, poi Cisterna si porta sul 15-18 e sul 15-21. Finale 17-25. Con 21-25 è di Cisterna anche il secondo set, che può così provare a chiudere collezionando tre punti preziosi; nel terzo set Vibo si riorganizza e riesce a trovare il vantaggio grazie alle giocate di Fromm, 14-11. Baranowicz mette a segno due ace e poi serve splendidamente Maar e i pontini sono di nuovo avanti, 15-16. Reazione perfetta per i calabresi che con Nishida ritrovano il vantaggio nel finale 22-18. Basic in evidenza, mette a terra palle importanti, poi Borges chiude per il 25-21.

Nel quarto set partono bene i padroni di casa che si portano subito avanti grazie alle giocate di Saitta che serve a ripetizione Borges, 9-5. Tonno Callipo cambiata nell’atteggiamento offensivo, Flavio mette in difficoltà gli avversari poi Nishida con un ace trova il punto del 16-10. Finale: 25-17.

Punto a punto il tie break tanto che dura fino al 14-16.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna: 2-3 (17-25; 21-25; 25-21; 25-17; 14-16)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Fromm 12, Nishida 19, Condorelli (L), Gargiulo, Borges 18, Saitta 3, Candellaro 7, Basic 8, Rizzo (L), Flavio 14, Partenio, Nicotra 1, Nelli. All.: Valerio Baldovin.

Top Volley Cisterna: Zingel 4, Cavaccini (L), Saadat, Wiltenburg 3, Giani, Maar 17, Rinaldi 9, Dirlic 23, Picchio, Bossi 4, Baranowicz 2, Raffaelli 2. All.: Fabio Soli.