Pallavolo, Cisterna a Catania per la prima trasferta. Mazzone: “Mi aspetto una partita intensa”

Nonostante l’ottima prestazione bisogna subito cancellare la gara con Trento per approcciare alla partita con il Farmitalia Catania con la giusta mentalità. E’ una gara tutt’altro che semplice quella che attende questa sera il Cisterna Volley impegnato nella prima trasferta stagionale contro un avversario che torna nella massima serie dopo anni di attesa.

“Affrontiamo una squadra che non vede la serie A da molti anni e per questo mi aspetto un pubblico incandescente, siamo due squadre che come primo obiettivo hanno la salvezza anche se ovviamente poi i valori dei singoli club si vedranno più avanti in questa stagione - ha chiarito Daniele Mazzone, centrale del Cisterna a soli quattro muri vincenti dai 500 nelle stagioni regolari -. Mi aspetto una partita molto intensa e non dobbiamo fare l'errore di sottovalutare il nostro avversario dopo la prestazione importante con il Trento. Il nostro obiettivo deve essere sempre quello di mettere tanta pressione al nostro avversario”.

Entrambe le squadre che scenderanno in campo al PalaCatania arrivano da una sconfitta al debutto stagionale: il Catania è stata superata in tre set dal Perugia mentre il Cisterna Volley è comunque riuscito a strappare un punto ai campioni d’Italia di Trento.

“Vedere il palazzetto di Cisterna così gremito alla prima partita è stato indubbiamente molto bello anche se c’è da dire che la presenza di Trento ha aiutato - sorride Mazzone - Noi speriamo di aver fatto vedere un certo livello di gioco che ha fatto divertire il nostro pubblico e che porti la voglia di tornare a vederci ancora anche nelle prossima partite. La partita che abbiamo giocato con Trento è stata indubbiamente bella e nel secondo set ci siamo sciolti, abbiamo visto come può essere il nostro livello ma forse non siamo ancora pronti per tenerlo stabile per oltre due ore di partita”.

Cezar Douglas Silva, allenatore del Farmitalia Catania, ha le idee chiare su quello che potrà vedersi in campo: “Cisterna verrà a Catania con la nostra stessa nostra consapevolezza, quella di una partita che mette di fronte due "avversarie dirette" spiega il coach dei siciliani - Loro metteranno tutto in campo, ma lo faremo anche noi. Sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere questa partita e le prime cose su cui puntare sono sicuramente la lucidità e la consapevolezza dell'importanza di questa gara”.

La gara, che inizierà alle 21:00, verrà trasmessa in diretta Rai e su Volleyballworld.tv.