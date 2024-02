Pallavolo, Cisterna cede in tre set a Modena nella sfida per i play off

Pesante sconfitta per il Cisterna Volley che in casa del Valsa Group Modena cede in tre set contro una diretta avversaria per la corsa ai play off che ora si fa più difficile. I pontini restano infatti a 22 punti in classifica, raggiunti proprio dalla formazione modenese.

Il Cisterna, pur lottando in tutti e tre i set, non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria per arginare i padroni di casa trascinati prima da Juantorena e poi da Davyskiba, votato Mvp della partita. Ora si dovrà azzerare tutto e ripartire dalla partita di mercoledì sera (20:30), nel giorno di San Valentino, in casa contro Perugia.

Le dichiarazioni del post gara

“Usciamo un po’ amareggiati da questa partita ma siamo a 22 punti anche noi e ce la possiamo giocare nelle prossime partite - ha commentato nel post gara Andrea Rossi -: nonostante questo risultato non positivo, possiamo ancora dire la nostra anche in chiave play-off e questa è la cosa più importante. È stata una partita complicata perché i nostri avversari ci hanno saputo mettere in difficoltà fin dall’inizio con il servizio e noi siamo stati meno incisivi: hanno anche avuto un approccio in difesa molto importante e questo ha sicuramente limitato il nostro attacco”.

“La vittoria di oggi è frutto di quello che siamo e che abbiamo passato, è stato un periodo difficile e questo ci ha dato la forza di unirci e reagire - ha detto invece Tommaso Rinaldi -. Siamo sempre stati un grande gruppo, ora ci siamo rilanciati e siamo contenti di aver dato oggi una bella gioia al PalaPanini. Abbiamo lavorato molto in settimana, all’inizio abbiamo saputo soffrire poi siamo cresciuti e li abbiamo messi in grande difficoltà. Questa vittoria è importante per la classifica, ma soprattutto per come siamo stati in campo».

Tabellini

VALSA GROUP MODENA – CISTERNA VOLLEY 3-0

VALSA GROUP MODENA: Bruno 1, Boninfante, Juantorena 11, Sanguinetti 4, Stankovic 1, G. Pinali ne, R. Pinali ne, Gollini (lib), Sapozhkov 1, Menichetti (lib) ne, Brehme 8, Davyskiba 19, Sighinolfi ne, Rinaldi 7. All. Giuliani.

CISTERNA VOLLEY: De Santis ne, Finauri ne, Giani ne, Ramon 13, Piccinelli (lib), Faure 9, Rossi , Czerwinski ne, Baranowicz, Mazzone 4, Bayram ne, Nedeljkovic 7, Peric 11. All. Falasca

Arbitri: Vagni e Curto

Parziali: 25-18 (23’), 25-18 (23’), 25-21 (28’)

Note:

VALSA GROUP MODENA: ricezione 42% (26%), attacco 57%, ace 6 (err. batt. 11), muri pt. 2

CISTERNA VOLLEY: ricezione 38% (22%), attacco 51%, ace 4 (err. batt. 15), muri pt. 7