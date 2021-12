Volley A3, una Sabaudia incerottata cede in tre set ad Aci Castello

Sconfitta in tre set e tre punti che avrebbero fatto scalare di più la classifica. L'Opus Sabaudia incerotta cede 0-3 ad Aci Castello rimanendo a metà classifica alla vigilia di Natale. "Voglio fare i complimenti ai miei giocatori, - ha detto coach Budani - specie alle cosiddette seconde linee, quelli che giocano di meno, perché si mettono a disposizione tutte le settimane e fanno quello che devono fare e credo che hanno dimostrato che in campo ci possono stare e se c'è una grande prima linea è solo perché ci sono altrettanto grandi seconde linee - ha chiarito coach Mauro Budani - Riguardo la partita c'è poco da analizzare, l'unico rammarico è che durante i set siamo stati praticamente sempre punto a punto, alcune volte anche avanti, ma poi ci siamo sciolti sul più bello"

I problemi fisici della squadra non hanno tuttavia influito sullo spirito di chi è sceso in campo che, alla luce delle problematiche, è riuscito a sfoderare una prestazione interessante. "Nonostante la sconfitta ritengo questa partita tutto sommato positiva contro una squadra che punta più in alto - ha aggiunto il vicepresidente Lino Capriglione - i ragazzi hanno giocato con orgoglio nonostante i problemi: purtroppo non stiamo vivendo un momento fortunato dal punto di vista della condizione fisica e s'è visto soprattutto nel terzo set quando il coach è stato costretto a far scendere in campo tantissimi giovani".



Opus Sabaudia - Sistemia Aci Castello 0-3

Opus Sabaudia: Schettino 1, Zornetta 4, Tognoni 5, Calarco 5, Ferenciac 15, Miscione 6, Torchia (L), Meglio (L), Conoci 0, Palombi 2, Recupito (L), Rossato 6, De Vito 1. N.E. Pomponi. All. Budani.

Sistemia Aci Castello: Cottarelli 3, Battaglia 1, Smiriglia 5, Lucconi 27, Gradi 10, Frumuselu 5, Maccarrone (L), Di Franco 5, Zito (L). N.E. Andriola, Zappoli Guarienti, Vintaloro. All. Kantor.