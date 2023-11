Pallavolo, il Cisterna Volley in cerca di continuità sfida in trasferta Padova

Dopo la bella vittoria contro Milano, il Cisterna Volley torna in campo: nella gara delle 16 di domenica 12 novembre gli uomini di coach Guillermo Falasca cercano continuità di prestazione anche in casa della Pallavolo Padova.

Entrambe le formazioni scenderanno in campo rinvigorite dal primo successo in Superlega ottenuto nel turno precedente: il Padova, decima nella classifica della massima serie, l’ha spuntata a Taranto grazie al colpo di coda nei vantaggi del tie break con una prestazione maiuscola a muro con ben tredici block vincenti. Il Cisterna si presenta all’appuntamento con una situazione di classifica migliore, attualmente al settimo posto con quattro punti in tre match: dopo la sconfitta di misura con Trento (2-3), tradotta con un punto utile, si è fermata a Catania, per poi rialzarsi sul proprio campo infliggendo un severo 3-0 a una rivale di alto rango come Milano grazie ai punti del bomber Theo Faure.

Le dichiarazioni alla vigilia

“Mi aspetto una partita molto combattuta con Padova visto che anche loro arrivano da una vittoria e sicuramente vorranno provare a dare continuità - chiarisce Aleksandar Nedeljkovic - Noi abbiamo centrato un risultato molto importante contro Milano e dobbiamo preparaci al massimo per continuare a spingere: ora stiamo lavorando in palestra per continuare a migliorare e ci stiamo conoscendo sempre di più. Sono sicuro che verrà fuori una partita interessante tra noi e Padova anche perché siamo due squadre che dovranno lottare per provare a centrare gli obiettivi”. “Abbiamo potuto gioire con il nostro pubblico nell’ultima vittoria, ci siamo goduti un grande momento tutti insieme ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita - conclude il centrale serbo del Cisterna Volley - giocheremo due trasferte consecutive molto complicate che ci potranno dire qualcosa in più sulla nostra situazione: ci stiamo allenando con impegno e dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita”.

“Giocheremo il secondo match in casa e sarà con Cisterna, una squadra che al momento sta giocando bene e che ha ottenuto una vittoria importante contro Milano - afferma Marco Falaschi (Pallavolo Padova) - Sarà una sfida difficile e complessa, in quanto entrambi arriveremo all’incontro carichi e con la voglia di conseguire un buon risultato, per dare continuità all’esito dell’ultima partita: da parte nostra dobbiamo proseguire il nostro percorso di crescita, che auspico sia un crescendo continuo e costante, questo richiederà tempo e pazienza, ma le basi ci sono”.

Pallavolo Padova - Cisterna Volley

Nelle prime uscite stagionali coach Falasca si sta affidando a Saitta in palleggio in diagonale con il francese Faure, uno dei bomber più prolifici della Superlega finora. Al centro il tecnico spagnolo sta dando spazio a Mazzone e Nedeljkovic mentre i laterali sono Peric, Jordi Ramon con il supporto del turco Efe Bayram e del libero Piccinelli. Nell’ultima uscita del Padova si sono messi in grande evidenza Gardini (50% in attacco) e Desmet (53%), i migliori in fase realizzativa con 16 punti ciascuno, mentre Gsardini è stato il più incisivo a muro supportato da Gabi Garcia con tre muri vincenti.