Pallavolo: Cisterna prepara la gara contro Modena. Tre giocatori tra i migliori della Superlega

Reduce dalla vittoria in rimonta contro Taranto, il Cisterna Volley prepara la gara casalinga di sabato contro Modena. Tutte e due le squadre sono appaiate a sette punti in classifica e la partita del 25 novembre che si gioca al palazzetto di vai delle Province - in diretta su Rai Sport - assume già una particolare importanza.

Con il successo su Taranto i pontini hanno trovato conferme rilevanti: l’opposto francese Theo Faure è salito a 123 punti in sei partite disputate e guida ancora la classifica dei migliori realizzatori di tutto il campionato precedendo Michieletto (Trento, 115 punti), Bucchegger (105, Catania) e Rychlicki (105, Trento). Il Cisterna Volley è stata anche la squadra che ha ottenuto il maggior numero di muri punto (15) nell’ultima giornata e tra i top della Superlega c’è il centrale serbo Aleksandar Nedeljkovic che è stato il migliore con ben cinque block vincenti. Proprio Nedeljkovic è il leader nella classifica dei muri punto di tutta la Superlega: sono stati 21 quelli realizzati finora dal centrale della formazione pontina, davanti ai 16 block della coppia composta da Sebastian Solè (Perugia) e Marko Podrascanin (Trento). Lo spagnolo Jordi Ramon è invece terzo nella graduatoria degli aces: 12 punti dalla linea dei nove metri per il martello pontino alle spalle di Garcia Fernandez (Padova) con 14 e Takahashi Ran (Monza) con 13.

I biglietti per Cisterna - Modena

Intanto è aperta la biglietteria in vista della prossima partita in casa di sabato prossimo (ore 18) tra Cisterna Volley e Modena. Gli orari di vendita al palazzetto dello sport di viale delle Province saranno i seguenti: giovedì dalle 16 alle 18, venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 fino a inizio gara. La vendita dei biglietti è sempre attiva sulla piattaforma Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket sul territorio.