Play-off quinto posto: gran colpo del Cisterna Volley, vince in rimonta su Padova

Sono tre punti importanti quelli conquistati dal Cisterna Volley che nella gara di ieri sera al palazzetto di via delle Province ha battuto Padova in rimonta e si rilancia nella classifica dei play-off per il quinto posto.

La partita

Il successo, arrivato con il risultato di 3-1, ha visto i pontini iniziare in maniera contratta mentre, dall’altra parte della rete, i veneti hanno approcciato il match con convinzione (19-25). Nel secondo spicchio di partita poi la reazione del Cisterna che è riuscita a vincere 25-14 rispondendo con una coralità di gioco notevole e che ha trovato in Theo Faure il top-scorer del match con 19 punti complessivi. Nel terzo set il Cisterna ha confermato la sua determinazione chiudendo 25-21 grazie a una crescita importante di tutti i fondamentali (saranno 11 i muri punto a fine partita e 10 i punti diretti) che hanno legittimato il successo finale. Nel quarto set il Cisterna ha confermato quanto di buono fatto in precedenza archiviando la partita con il 25-19 che ha decretato il successo finale di una partita che ha visto un grande coinvolgimento del pubblico che ha voluto seguire la sfida infrasettimanale.

Il giovane Finauri è stato votato Mvp giocando la seconda partita da titolare nel ruolo di libero. Con 4 punti ora i pontini sono terzi nella classifica dei play off che permettono di conquistare un posto nella Challenge Cup del prossimo anno.

I commenti del post gara

“Come preannunciato ci aspettavamo una partita così perché conoscevamo bene i nostri avversari, siamo stati pronti e posso dire che con il servizio siamo stati bravi mentre con la ricezione un po’ altalenanti - ha detto Alessandro Finauri nel post gara -. Nel primo set abbiamo iniziato male poi siamo riusciti a risistemare i nostri sistemi di gioco e questo lo dimostrano i parziali dei set. Siamo super carichi e vogliamo prenderci questi play-off, stiamo lavorando e lo stiamo facendo come a inizio stagione: c’è qualche infortunio che ci sta svantaggiando ma siamo tutti pronti e tutti a disposizione. La mia partita? Molto più tranquillo dopo l’esordio di Modena, oggi sono partito un po’ insicuro poi ho raggiunto la sicurezza anche grazie ai miei compagni”.

I tabellini

CISTERNA VOLLEY – PALLAVOLO PADOVA 3-1

CISTERNA VOLLEY: De Santis ne, FInauri (lib), Giani, Ramon 9, Piccinelli (lib), Faure 19, Rossi 7, Czerwinski, Baranowicz 4, Mazzone 8, Bayram 10, Nedelkovic ne, Peric. All. Falasca

PALLAVOLO PADOVA: Gardini 10, Taniguchi ne, Stefani, Falaschi, Beccaro (lib), Zoppellari 1, Plak 6, Guzzo 13, Zenger (lib), Desmet 8, Porro 4, Truocchio 7, Crosato ne, Fusaro 1. All. Cuttini

Arbitri: Stefano Caretti e Simona Verrascina

Parziali: 19-25 (26’), 25-14 (24’), 25-21 (31’), 25-19 (27’)

Note: CISTERNA VOLLEY: ricezione 36% (24%), attacco 46%, ace 10 (err. batt. 17), muri pt. 11.

PALLAVOLO PADOVA: ricezione 39% (19%), attacco 41%, ace 6 (err. batt. 22), muri pt.5.

MVP: Alessandro Finauri (Cisterna Volley)

Spettatori: 575