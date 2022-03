Volley A3, Sabaudia batte Ottaviano e la corsa alla salvezza diventa più dolce

Uno scontro diretto che vale un respiro profondo nella zona neutra. Nell'11esima giornata di campionato l'Opus Sabaudia vince 3-1 contro Falù Ottaviano e con i suoi 24 punti raggiunge la nona posizione a due giornate dalla fine di regular season del campionato di A3. Oltre a Marigliano già ufficialmente retrocessa ci sono proprio Ottaviano e Galatina che lottano per poter lasciare la 12esima posizione.

"Siamo felici perché abbiamo preparato bene questa partita, - ha commentato Lino Capriglione - è stata una vittoria della squadra che ha dato veramente tutto e ha messo l’anima in campo per conquistare questi tre punti anche se questa vittoria mi rende un po’ in ansia perché durante la partita c’è stato il malore del dirigente dell’Ottaviano Lucio Mazza e, come società, siamo molto vicini a lui, alla sua famiglia e all’Ottaviano, sperando che le sue condizioni di salute possano migliorare".

Sabaudia in avvio è in vantaggio 6-3, poi Ottaviano pareggia 8-8; Sabaudia ritorna in vantaggio per il 15-13 e ci rimane fino alla fine del set per il 25-17. Ottaviano riparte con energia e dopo aver rincorso fino al 16-13, accorcia poco per volta e sorpassa per il 19-21 ch vale il 23-25.

Sabudia riprende a marciare e stavolta non si fa avvicinare da Ottaviano (19-14; 24-16). La Falù toglie due palle set ma non va oltre e il finale dice 25-18. Ottaviano prova in tutti i modi a riaprire la sfida e il continuo punto a punto è una indicazione (fino al 20-20). Sabaudia si porta avanti ma sul 24-22 Ottaviano pareggia. Il finale è casalingo: 26-24.

Opus Sabaudia – Falù Ottaviano 3-1

Opus Sabaudia: Schettino 1, Zornetta 26, Miscione 13, Calarco 16, Ferenciac 9, Tognoni 10, Meglio (L), Recupito (L). N.E. De Vito, Palombi, Conoci, Pomponi, Rossato. All. Saccucci.

Falù Ottaviano: Tulone 3, Ruiz 17, Buzzi 9, Lucarelli 14, Settembre 4, Pizzichini 9, Iervolino (L), Giuliano (L), Titta (L). N.E. Sideri, Ambrosio, Crispo, Coppola, Ammirati. All. Mosca.