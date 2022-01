Volley A3, Massa Lubrense più forte: l'Opus Sabaudia va ko

Squadra in casa

Decima posizione a 17 punti; al termine della quarta giornata di campionato non cambia la classifica per la Top Volley Cisterna che non trova il bis di Marigliano. Contro Massa Lubrense finisce 1-3 dopo due ore e più di partita.

"Abbiamo giocato sempre alla pari anche se poi i nostri avversari hanno approfittato dei nostri errori e se ne sono avvantaggiati, è una sconfitta che brucia anche perché era uno scontro diretto e ci eravamo preparati bene ed eravamo determinati, complimenti ai nostri avversari – ha affermato Lino Capriglione, vicepresidente del Sabaudia – cercheremo i punti che ci servono nelle prossime partite. Il pubblico? Con tutte le restrizioni non ci aspettavamo tanto calore, sono veramente felice di questa attenzione».

La Opus inizia bene e conduce per molto (19-14), poi Massa si fa sotto per il 21-18 e poi per il 24-23, ma chiude Sabaudia 25-23. Più energica l'avversaria che dall'8-6 infila sei punti consecutivi che valgono l'8-12, poi Sabaudia si fa di nuovo sotto ed è punto 17-18. Si arriva al 23-24, Massa lotta di più e chiude 24-26.

Continua il punto a punto nel terzo set, dal 5-5 fino al 24-24 quando Massa ha ancora la meglio per il 24-26. Sabaudia si fa di nuovo sentire nel quarto set (6-3), poi è di nuovo punto a punto 17-17, ma gli avversari hanno più continuità e dopo il 21-23 finisce 22-25.

Opus Sabaudia: Palombi, Recupito (lib.), Conoci, Zornetta 23, Ferenciac 14, Pomponi ne, Miscione 3, Rossato, Tognoni 9, Torchia (lib.), De Vito ne, Meglio, Schettino, Calarco 21. All. Saccucci.

Shedirpharma Massa Lubrense: Pontecorvo (lib), Aprea, Illuzzi 3, Lugli, Pillotto 14, Fantauzzo 12, Peripolli 15, Denza (lib.), Sorrenti ne, Imperatore, Conoci, Grimaldi 13, Miccio ne, Deserio 4. All. Esposito.