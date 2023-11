Pallavolo A3, ancora una sconfitta per Sabaudia: ko casalingo contro Modica

Brutta sconfitta, la quarta dall’inizio del campionato di Serie A3 Credem Banca, per la Plus Volleyball Sabaudia che in casa viene superata in tre set da Modica. I pontini sono penultimi in classifica con 4 punti

La partita

PRIMO SET - Il primo set inizia un po’ in salita per la Plus Volleyball Sabaudia, che si trova a dovere gestire gli ospiti decisamente in forma e fortemente motivati. La formazione siciliana infatti sfodera un ottimo gioco in tutti i fondamentali e si pone a netta distanza dalla padrona di casa, che stenta a coordinarsi e dare continuità alle azioni. I pontini non si perdono d’animo e piano piano risalgono la china, tuttavia i loro sforzi non sono sufficienti e il Modica riesce a chiudere il primo set con il parziale di 20-25.

SECONDO SET - Nel secondo parziale la Plus Volleyball Sabaudia dimostra di aver prese le misure dell’avversario e complice anche due ace del temibile Urbanowicz si porta in vantaggio, il Modica non si lascia intimorire e instaura un duello punto su punto con il Sabaudia, per poi nuovamente distanziarlo. Intanto coach Giombini richiama dalla panchina il palleggiatore Stefano Schettino in sostituzione di Mario Catinelli Guglielminetti. L’immissione di energie fresche nel sestetto non sortisce però l’effetto voluto e il set declina a sfavore del Sabaudia, che cede nuovamente al Modica, con il parziale di 17-25.

TERZO SET - Nel terzo parziale serpeggia un certo nervosismo nelle fila del Sabaudia. Per rimediare alla situazione anche questa volta coach Giombini dispone un cambio dalla panchina facendo entrare Paul Ferenciac in sostituzione di Jakub Urbanowicz. In corrispondenza del 12-17, un nuovo avvicendamento: rientra nel sestestto Urbanowicz. Tuttavia, nonostante i cambi, il Sabaudia perde anche questo set con il parziale di 17-25, cedendo la vittoria della partita al Modica.

I tabellini

Plus Volleyball Sabaudia - Avimecc Modica 0-3

Plus Volleyball Sabaudia: Bisci Gianluca (L2), Andriola Francesco, De Paola Antonio, Ferenciac Paul, Mazza Federico n.e., Crolla Simone, Onwuelo Samuel, Della Rosa Mattia, Rondoni Andrea (L1), Schettino Stefano, Urbanowicz Jakub, De Vito Armando, Catinelli Guglielminetti Mario.

Avimecc Volley Modica: Raso Andrea, Di Franco Marco, Capelli Riccardo, Putini Pedro Luiz, Chillemi Stefano, Cascio Paolo, Buzzi Daniele, Tidona Carmelo, Spagnol, Marco, Nastasi Vincenzo (L1), Lombardo (L2),n.e: Turlà Piero, Italia Gianmarco, Giudice Pierpaolo.