Volley A3, remuntada Sabaudia e Sorrento va ko

Squadra in casa

Squadra in casa Sabaudia

Il Sabaudia Pallavolo vince in rimonta una vera e propria maratona con il Sorrento: sotto 0-2 la squadra di Capriglione prima riapre il match poi, dopo aver rimesso in equilibrio la partita hanno anche trovato la forza di vincerla, ai vantaggi, al termine di un tie-break emozionante.

“Abbiamo assistito a una vera e propria prova di carattere, voglio fare i complimenti a tutta la squadra perché dopo i primi due set una vittoria così sembrava molto complicata: ci tengo anche a fare i complimenti a Rossato perché ha dato una spinta notevole per la conquista di questa partita” ha dichiarato a caldo Capriglione.

Parte meglio il Sorrento che spinge molto con il servizio (6-12), il Sabaudia accusa il colpo e prova a non disunirsi (9-14) poi dal 10-16 i pontini riordinano le idee e si riavvicinano fino al 14-17 costringendo la panchina del Sorrento a chiamare il time-out per interrompere questo momento positivo dei pontini. Il muro di Zornetta vale il -3 (15-18) e il pubblico si infiamma. Il Sorrento riprende a macinare punti (15-20) e stavolta è coach Nello Mosca a interrompere il gioco con il time-out: al rientro in campo il Sorrento continua a premere molto dalla linea dei nove metri, Sabaudia prova a restare aggrappata al set (19-24) ma la formazione campana chiude 19-25.

Anche in avvio di secondo parziale il Sorrento parte meglio ma il Sabaudia impatta sul 7-7 grazie all’ace di Tognoni che pizzica la ricezione avversaria con una battuta tattica particolarmente insidiosa. Il Sorrento si prende un margine di vantaggio (11-16) e il Sabaudia continua a giocare pur concedendo agli avversari molti punti con il servizio. Rossato si guadagna il 15-20 ma il Sorrento continua a gestire il gioco e i pontini, obbligati a rincorrere, spesso risultano imprecisi (17-23). Tognoni realizza il muro del 18-23 e coach Esposito interrompe il gioco con il time-out: si torna in campo e Rossato trova l’ace del 19-23 ed Esposito chiama un altro time-out. Starace conquista il set point (19-24) e il Sorrento chiude al secondo tentativo 20-25.

L’avvio del terzo set vede il Sabaudia più incisivo (5-3) ma il Sorrento progressivamente ricuce lo svantaggio (10-8) e la partita va avanti con i padroni di casa sempre avanti ma con gli avversari che non escono mai dalla partita. Sebbene i pontini siano avanti nel punteggio il Sorrento continua a fare punti trascinato da Albergati e Starace (20-17). Il Sabaudia prova a mettere pressione con il servizio e il Sorrento commette qualche errore in più e la ricostruzione del gioco diventa più macchinosa dei due set precedenti (22-19). Rossato realizza il 23-19 da posto quattro e il Sorrento regala il set point al Sabaudia (24-19) pasticciando in prossimità dell’asta e il muro di Zornetta su Albergati chiude il set 25-19 e riapre la partita.

Nel quarto spicchio di gara il Sabaudia parte determinato (3-0, 6-2) ma, come nel parziale precedente, il Sorrento insegue senza uscire mai dalla partita (12-9). Zornetta e compagni mantengono un margine di vantaggio (17-13). Schettino piazza l’ace del 20-14, Molinari con il primo tempo vincente lancia Sabaudia sul 21-15: il Sorrento piazza un mini break di quattro punti interrotto dal mani-out di Rossato (22-19), poi impatta sul 22-22 imponendo al Sabaudia un parziale di 1-7 che riapre il set. Il Sorrento sbaglia al servizio, Rossato trova l’ace (24-22) e Aprea si lascia fischiare la doppia che regala il 25-22 al Sabaudia.

I pontini ruggiscono in avvio di tie-break (5-3), il Sorrento risponde (6-6) e Rossato riporta ancora avanti il Sabaudia con il 7-6. Al cambio di campo è avanti il Sabaudia (8-7) e la sfida diventa sempre più tirata e si gioca punto a punto (9-9, 11-11, 13-13). Cuminetti da posto quattro attacca il punto del 13-14 e Mosca chiama time-out. Rossato e Zornetta annullano quattro match point e Rossato chiude 19-17 facendo esplodere di gioia il PalaVitaletti.

Sabaudia Pallavolo – Shedirpharma Sorrento 3-2

Sabaudia Pallavolo: Schettino 1, Zornetta 25, Molinari 5, Rossato 33, Scita 10, Tognoni 8, Catinelli 0, Meglio (L), Mastracci 0. N.E. Rondoni, De Vito, Malvestiti. All. Mosca.

Shedirpharma Sorrento: Aprea 2, Cuminetti 20, Remo 4, Albergati 29, Starace 15, Buzzi 6, Pontecorvo (L), Donati (L), Piedepalumbo 0, Gargiulo M. 0, Maretti 1. N.E. Grimaldi, Ruggiero, Imperatore, Mangone, Gargiulo A.. All. Esposito.