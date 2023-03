Volley A3, Sabaudia dà spettacolo e vince contro Marcianise

Il Sabaudia Pallavolo vince 3-1 in rimonta il recupero della nona giornata del campionato di pallavolo maschile di serie A3. I pontini, sotto nel primo set, hanno trovato la forza di rimettere in equilibrio la sfida e poi concretizzare vincendo i restanti set. Questa partita, che alla vigilia era considerata una sorta di spareggio salvezza, premia la forza di volontà e la determinazione del Sabaudia guidato in panchina da coach Daniela Casalvieri e coach Fabio Martini. È stato un successo che ha premiato gli sforzi del Sabaudia impegnato in una sfida a distanza proprio con il Marcianise che insegue in pontini nella zona calda della classifica del girone blu.

"Siamo partiti un po’ contratti, il peso della partita era notevole, ci hanno messo pressione al servizio e abbiamo subìto qualche punto di troppo che ci ha penalizzato nel primo set – ha chiarito coach Fabio Martini – Il suggerimento dei ragazzi, con cui collaboro, ci ha portato a cambiare la modalità di ricezione e abbiamo tenuto meglio la battuta tenendo meglio: abbiamo messo pressione a muro, con un ottimo muro-difesa, vincendo i due set, poi nel quarto ci siamo un po’ rilassati, abbiamo voluto strafare e abbiamo anche rischiato di perderlo. Fortunatamente possiamo contare su una panchina di qualità e Catinelli e Mastracci ci hanno dato ordine a muro, una serie al servizio di Rossato e una fase di muro difesa ci ha permesso di recuperare e vincere. Ci godiamo questa vittoria, sono tre punti che valgono doppio: abbiamo la pausa per la Coppa e dobbiamo recuperare un po’ di energie per poi concentrarci sulla gara di Ortona, una sfida difficile dalla quale dovremo provare a fare qualche punto".

Sabaudia Pallavolo – Volley Marcianise 3-1

Sabaudia Pallavolo: Schettino 1, Zornetta 24, Tognoni 5, Rossato 29, Scita 4, Molinari 9, Catinelli 1, Meglio (L), Rondoni (L), Mastracci 0. N.E. Malvestiti, De Vito. All. Casalvieri.

Volley Marcianise: Ciardo 4, Libraro 9, Vetrano 8, Lucarelli 21, Ruiz 13, Bonina 2, Vacchiano (L), Leone 0, Orlando 1. N.E. Bizzarro, De Prisco, De Luca. All. Nacci.