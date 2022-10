Volley A3, Sabaudia vince in casa: battuta Napoli

Il Sabaudia Pallavolo supera 3-1 il QuantWare Napoli e centra la prima vittoria stagionale al debutto casalingo davanti al sindaco Alberto Mosca e al vice sindaco di Sabaudia Secci. Un successo importante che fa salire i pontini a quota tre punti e crea entusiasmo nel gruppo del vice presidente Lino Capriglione: la vittoria è arrivata in rimonta davanti al pubblico del Pala Vitaletti in delirio. “Siamo partiti un po contratti, soffrendo forse l’esordio in casa. Napoli ha subito spinto sull’acceleratore aggiudicandosi il primo set non con troppe difficoltà – spiega Fabio Martini, vice allenatore del Sabaudia – Nel secondo set c’è stata una reazione da parte nostra, alzando le percentuali in cambio palla e in contrattacco, permettendoci di portare il set ai vantaggi e vincendolo. Questo set vinto ci ha sbloccato e permesso di dominare il terzo e quarto giocando con maggiore consapevolezza e lucidità tattica. Ora testa a mercoledì dove andremo in casa di Roma per il turno infrasettimanale dove cercheremo di prendere tutta la posta in palio”.

In avvio di partita coach Marco Saccucci ha schierato Schettino in palleggio a Rossato, laterali Zornetta e De Paola, al centro Molinari e Tognoni con Meglio libero. Il Sabaudia cede il primo set 19-25 con l’avvio piuttosto equilibrato ma poi Napoli ha iniziato a trovare continuità al servizio, specie con Canzanella, e ha creato i primi problemi alla ricezione di casa che ha iniziato a vacillare. Finale in crescendo con il Sabaudia che ha provato a riorganizzarsi e a limare lo svantaggio recuperando nel finale.

Nel secondo parziale il Sabaudia approccia con determinazione e scava un piccolo solco (15-12) che De Paola e compagni riescono a conservare per un periodo di tempo (16-14) fino a quando Napoli non impatta sul 17-17. Luca Rossato continua a spingere (20-18) e il finale di set diventa infuocato: Napoli recupera (21-21) ma Rossato risponde con una parallela da posto due (22-21) e il finale diventa una sfida tra l’opposto di Sabaudia e i partenopei (23-23). Rossato prima si guadagna il 24-23 con il muro, poi Molinari manda a rete dalla linea dei nove metri (24-24) ma arriva un altro set point per i pontini che non chiudono (25-25) ma fioccano le occasioni (27-26) ed è proprio Rossato a chiudere 28-26 con una bomba da posto due.

Il terzo set si apre con il Sabaudia avanti (9-4) e con i pontini determinati a dare seguito al set precedente: il 10-6 arriva con il primo tempo di Molinari e Rossato continua a fare la voce grossa da posto due. Il Sabaudia continua a premere e tiene sempre costantemente il naso avanti (16-14 e 21-19) e nel finale di set le cose non cambiano e la formazione di coach Saccucci porta il match dalla sua parte (25-17). Anche nel quarto spicchio di partita l’inerzia è dalla parte del Sabaudia (16-10 e 21-14) e la chiusura della partita è nelle mani dei pontini che con il 25-16 completano il capolavoro: partita ribaltata e prima vittoria casalinga.

Sabaudia - Napoli: 3-1(19-25; 28-26; 25-17; 25-16)

Sabaudia: Mastracci 1, Meglio (lib.), De Paola 11, Rossato 20, Catinelli 1, Molinari 9, Tognoni 3, Zornetta 13, Rondoni, Schettino 4, Malvestiti ne, De Vito. All. Saccucci.

Napoli: Quarantelli, Botti 10, Saccone 9, Leone 3, Monda, Fernandez 2, Malanga, Cefariello 10, Ardito (lib.), Anatrella ne, Martino 10, Matano ne, Montò 1, Canzanella 9. All. Calabrese.