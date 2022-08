Volley A3, Sabaudia Capriglione: "Vogliamo far appassionare sempre di più il territorio"

Sempre in serie A3, sempre con l'idea di far crescere la squadra e pensare anche ai tifosi e al territorio. Sta per partire la nuova stagione in serie A3 della Pallavolo Sabaudia e il vice presidente Lino Capriglione è molto carico: "Puntiamo a continuare la nostra idea di crescita e consolidamento, con l’obiettivo di far appassionare sempre di più il territorio alla nostra realtà, sia in un’ottica di prima squadra sia di vivaio, il campionato di serie A3 inizierà a ottobre ma già da tempo stiamo lavorando per continuare la nostra crescita, abbiamo l’obiettivo di riportare in massa il pubblico al palazzetto e, per questo, ripartiamo dall’esaltante conclusione dello scorso campionato: quello è stato un momento di crescita notevole sia per la società sia per la città, in quelle settimane in cui ci siamo giocati in pochi giorni l’accesso ai playoff per la promozione in serie A2 abbiamo sentito il calore di tutti, questo è un punto fermo dal quale ripartire per iniziare il prossimo torneo".

La società di Sabaudia ha continuato a strutturarsi con l’inserimento progressivo di figure di esperienza in grado di poter contribuire alla crescita del club. "Stiamo dialogando da tempo con figure importanti che possano far fare alla società il salto di qualità che tutti vogliamo, ovviamente come tutti i progetti gli step da completare non sono immediati ma la programmazione ci porterà nel tempo a centrare i nostri obiettivi – ha proseguito – per quanto riguarda la prima squadra abbiamo lavorato molto bene in questi mesi, trovando quello che secondo noi può definirsi un giusto equilibrio, idem per il settore giovanile che intendiamo rilanciare attraverso un progetto di Academy in grado di coinvolgere i potenziali campioni del domani, senza dimenticare le scuole e le realtà del nostro territorio. Le nostre porte sono sempre aperte a chi vuole dare un contributo di professionalità e passione, per questo ci consideriamo un cantiere aperto ma con un progetto molto ambizioso e stabile".

La prima sfida di campionato sarà fuori casa con Sabaudia.