A Terracina il volley ha la V maiuscola: l’incredibile stagione della Futura in B2

Il suo nome detto questa notte mette già paura: con la sua canzone “Futura” Lucio Dalla sembra aver quasi previsto quello che sarebbe successo nella stagione 2023-2024 della Serie B2 di volley femminile. A distanza di oltre quattro decenni, infatti, c’è un’altra Futura che incute decisamente timore agli avversari ed è la formazione di Terracina che domina il girone H con merito. Il 2023 si è concluso in modo trionfale per le pontine che possono vantare 4 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, l’Onda Medical San Gallo, una bella dote che dovrà essere mantenuta e migliorata nel 2024.

Le ragazze di coach Mario Milazzo hanno ancora due fatiche da “sopportare” prima del giro di boa e del titolo di campionesse d’inverno: per conquistarlo avranno bisogno di almeno una vittoria, ma i tifosi sperano ovviamente che ce ne sia un’altra. Nel dettaglio, Terracina tornerà a giocare sabato 13 gennaio (prima partita in assoluto del 2024), quando al PalaCarucci arriverà il sempre imprevedibile Volleyrò Casal De’ Pazzi. Sette giorni dopo sarà invece la volta di una delle tante trasferte sarde di questa stagione, per la precisione sul taraflex dell’Audax Idrosistemi di Quartucciu (Cagliari), attualmente penultima in classifica.

I 6 punti sarebbero le classiche ciliegine sulla “torta” di un percorso già invidiabile. Il campionato 2023-2024 della Futura è partito con quattro vittorie consecutive. Le pontine hanno infatti regolato, nell’ordine, Grosseto, La Smeralda, Volley Friends e Sant’Elia, salvo poi incappare nel primo ko stagionale: la Roma 7 è riuscita a sbancare proprio il PalaCarucci in 4 set, nonostante il vantaggio della capolista e due parziali persi di misura. Il successivo 1-3 in Sardegna contro l’US Garibaldi poteva suonare come l’inizio di una crisi, ma le terracinesi sono state brave a resettare tutto e ripartire da quanto di buono visto prima di questa doppia sconfitta.

Da quel momento, infatti, non si sono più fermate, inanellando 5 successi di fila, tra cui il prezioso 3-2 ai danni della già citata Onda Medical, il più classico dei big match non adatti ai cuori deboli. Il segreto di questo club? Il roster è molto giovane e spensierato, soltanto quattro atlete sono nate negli anni Novanta, con diverse giocatrici che hanno già conosciuto la Serie B1, proprio la categoria a cui non può non puntare Terracina in questa stagione finora entusiasmante.