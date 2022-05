Superlega playoff quinto posto, punti d'oro per Cisterna con Monza: è secondo posto

Squadra in casa

Squadra in casa Vero Volley Monza

Tre punti che pesano tantissimo. La Top Volley Cisterna piega con un netto 0-3 Monza fuori casa e nella penultima giornata del gironcino del quinto posto è seconda a 9 punti, dietro soltanto a Piacenza che ne ha 11 con sole vittorie, di cui una al tie break.

L’equilibrio nel primo set dura davvero poco. Dopo il 3-3, Cisterna infila la freccia e corre sul 5-11; coach Eccheli ferma i suoi, ma al rientro la situazione non cambia (10-18). Il primo parziale è praticamente senza storia e si chiude 16-25.

Il secondo set è la perfetta fotocopia del primo, dopo il 2-2 per Cisterna è 5-9, Monza questa volta trova il modo di ricucire ma l’8-9 è, come si dice, un lumino che si spegne subito e Cisterna rilancia con un 12-16 che presto diventa 15-23 e 16-25.

La formazione di Eccheli non si presenta in campo nel terzo set, Cisterna va avanti 0-1 e da lì in poi è un’unica cavalcata che vale il 13-25.

"La nostra squadra sta facendo bene in questi playoff, - ha detto Maar - nonostante la vicinanza tra le partite, vogliamo vincere. Oggi siamo in semifinale e vogliamo giocare al Palasport di Cisterna. Ad ogni incontro arriviamo con la concentrazione giusta ed il sorriso sulle labbra, ci stiamo divertendo e vogliamo fare bene".

Vero Volley Monza: Grozdanov, Karyagin 3, Calligaro, Dzavoronok 7, Orduna, Federici (L), Galliani, Grozer 9, Galassi 1, Katic, Beretta 3, Davyskiba 13, Gaggini. All.: Massimo Eccheli.

Top Volley Cisterna: Zingel 9, Cavaccini (L), Wiltenburg, Giani, Maar 12, Rinaldi, Dirlic 15, Picchio, Bossi 10, Baranowicz 1, Raffaelli 8. All.: Fabio Soli.