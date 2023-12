Pallavolo, per il Cisterna Volley tre punti pesanti nello scontro diretto di Verona

Scontro diretto per il Cisterna Volley che oggi pomeriggio (alle 18) sarà in campo Verona per il match valido per la decima giornata d’andata della regular season del campionato di Superlega. Le due squadre sono separate da due lunghezze in classifica: sono a 9 punti i padroni di casa mentre i pontini seguono a 7.

“Siamo in una fase in cui non dobbiamo trovare scuse e dobbiamo lavorare bene per centrare i nostri obiettivi che sono trovare la continuità e migliorare il nostro gioco - chiarisce Michele Baranowicz, palleggiatore del Cisterna Volley -. La nostra classifica non è delle migliori rispetto alle aspettative e c’è da dire che questa è una squadra molto giovane in determinati ruoli importanti ma stiamo facendo un percorso e dobbiamo avere pazienza tutti quanti perché sia da parte della squadra sia della società c’è voglia di fare bene ed è inutile fare promesse perché dopo la partita contro la Lube abbiamo già visto un cambio di direzione, dovremo andare a Verona e dare il massimo, lottando su ogni palla e vedere cosa succede. Il campionato italiano è molto complicato e se non sei pronto mentalmente ti può punire, bisogna adattarsi e fare qualcosa di più e qualcosa di diverso, questo lo abbiamo capito tutti perché è uno sport di squadra e dobbiamo imparare a soffrire”.

Il Cisterna Volley occupa la decima posizione nella classifica del massimo campionato di pallavolo maschile a 7 punti dopo un trittico di gare dalle poche soddisfazioni, tutte sfuggite di mano per 3-1: in casa con Modena, a Perugia e di nuovo tra le mura amiche con Civitanova. Umori opposti alla vigilia della sfida che segna il ritorno di Michele Baranowicz (a cui mancano due block ai 200 nelle Regular Season) a Verona da rivale. “Credo molto in questa squadra e nei miei compagni e sono sicuro che con il lavoro ne verremo fuori, ora affrontiamo una squadra che ci darà sicuramente molti problemi, a Verona mi aspetto una partita molto difficile perché i nostri avversari hanno una rosa importante, oltretutto la giocheremo in casa loro ed è inutile nasconderci: sarà una partita importante ma molto complicata considerando anche il fatto che arriviamo da tre sconfitte di fila - aggiunge Baranowicz - Il nostro obiettivo? A prescindere dalla vittoria o dalla sconfitta dobbiamo mettere in campo la nostra migliore pallavolo, questo dobbiamo fare ovvero crescere sotto il profilo del gioco rispetto alle ultime tre uscite e soprattutto farlo con il massimo della continuità”.

“Dobbiamo trovare nella continuità il nostro equilibrio perché abbiamo alternato momenti molto buoni ad altri momenti meno buoni: non è facile ma con il lavoro questo si può ottenere - conclude il regista del Cisterna Volley - Io sono arrivato da poco e mi rendo conto che il cambio del palleggiatore è un passaggio abbastanza complicato visto che si tratta di un ruolo fondamentale per far girare la squadra e capisco anche che per i miei compagni di squadra possa essere un passaggio complicato”.

Finora coach Guillermo Falasca s’è affidato stabilmente a un sestetto che ha visto in campo Michele Baranowicz in palleggio opposto al francese Theo Faure, laterali Jordi Ramon, Pavle Peric ed Efe Bayram, al centro Aleksandar Nedelkovic con Mazzone e Andrea Rossi e Alessandro Piccinini libero. Dopo l’esordio stagionale tra le fila della Rana Verona a gara in corso di Noumory Keita, reduce dall’intervento chirurgico in estate e molto utile per la rimonta casalinga al tie break contro Milano, gli scaligeri sono noni in classifica con 9 punti e possono ancora rientrare tra le migliori otto squadre del girone di andata con pass per la Del Monte Coppa Italia.

“La partita per noi è molto importante - ha detto alla vigilia l’allenatore di Verona Radostin Stoytchev -, lo sappiamo tutti ed è fondamentale per la nostra stagione. Dobbiamo fare di tutto per la vittoria: ci interessano i punti. Cisterna è una squadra interessante, per noi questa gara assume un doppio valore. La squadra ha reagito, siamo riusciti a lottare e a vincere tutti insieme. Ora i ragazzi a livello psicologico si sono sbloccati con la vittoria contro Milano, ma serve lavoro, tanto lavoro, non dobbiamo mai essere soddisfatti”.