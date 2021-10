Mondiali Under21, l’Italia di capitan Rinaldi si gioca la finale con la Polonia

Appuntamento fra pochissimo, ore 19 di questa sera, sabato 2 ottobre. L’Italia Under21 si gioca un posto finalissima ai campionati del mondo contro la Polonia. Un’Italia che ha collezionato sei vittorie in sei gare e guidata da capitan Tommaso Rinaldi, schiacciatore della Top Volley Cisterna.

“Arriviamo bene a questo importante appuntamento sia fisicamente che mentalmente. Sarà sicuramente complicato, - ha detto il coach Frigoni - loro sono arrivati secondi all’interno di un girone molto impegnativo e quindi si sono già trovati in situazioni difficili di gestire, ma io ho fiducia nei miei ragazzi e ci faremo trovare pronti anche in questa sfida. La formazione polacca è una squadra molto fisica e in alcune situazioni potrebbe metterci in difficoltà, anche noi però abbiamo diverse armi a disposizione. Dovremo essere subito aggressivi e lucidi di nei momenti chiave della partita per provare a conquistare la vittoria”.