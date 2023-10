Volley A3, Sabaudia da maratona: un punto con Sorrento

Al Palasport di Sabaudia di scena la prima giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca che è subito una maratona: la padrona di casa fa un solo punto contro Sorrento, finale 2-3.

Primo set: Il primo punto della nuova era Plus Volleyball Sabaudia porta la firma di Ferenciac. Primo parziale giocato punto a punto, le due squadre sono ben amalgamate, 6-6. Sabaudia pre sull’acceleratore portandosi a più quattro grazie a un doppio muro di Mazza, 12-8. Sabaudia mantiene le distanze, Catinelli arma Onwuelo che non sbaglia mettendo a terra due diagonali potentissime, 16-13. Palla set per Sabaudia, ci pensa Samuel Onwuelo, 25-20.

Secondo set: Prova a riscattarsi subito Sorrento che parte forte portandosi sul 0-4. Momento negativo per i padroni di casa che sbagliano troppo e fanno fatica a recuperare, 3-8, Giombini chiama time out. I giocatori di coach Racaniello non concedono nulla e Sorrento continua la sua marcia macinando punti importanti, 6-16. Massimo vantaggio di giornata per Sorrento, più otto, 12-20. Dopo una timida reazione dei locali, Sorrento trova il pareggio chiudendo in scioltezza il secondo set, 17-25.

Terzo set: Sabaudia si riorganizza e torna in campo con la giusta mentalità, Urbanowicz apre il muro avversario e mette palla a terra, 6-3. Difesa impeccabile di Rondoni, che mette la palla sulla testa di Catinelli, Onwuelo ha un’autostrada davanti e trova la doppia cifra per Sabaudia, 10-6. Sorrento trova il pareggio con capitan Pilotto, tutto da rifare per Sabaudia, 12-12. Urbanowicz ritrova il vantaggio grazie al mani out di Sorrento, 16-15. Set tiratissimo, si continua punto a punto, 21-21. Sorrento trova lo spunto per fare suo anche il secondo set, 23-25.

Quarto Set: Inizio set a favore dei padroni di casa, Sabaudia avanti 5-3. Diagonale vincente di Samuel Onwuelo, 9-4. Delizioso pallonetto di Urbanowicz che spezza il fiato agli avversari, il polacco va in battuta e trova un doppio ace, 12-6. Azione lunghissima con difese al limite per entrambe le compagini alla fine Garofalo spara alto, 15-12. Andriola chiude la porta in faccia a Di Sabato, muro vincente, 17-14. Sorrento prova a reagire e Gozzo mette a segno un pallonetto, 20-19. Andriola alza un muro invalicabile e mette palla a terra, 25-22.

Tie break: Ultimo parziale ancora in perfetto equilibrio, Sabaudia avanti 6-5. Ferenciac servito da una veloce di Catinelli piega le mani degli avversari, 8-5. Sabaudia allunga il passo con i punti di Onwuelo, Ferenciac e Urbanowicz, 10-6. Arriva il pareggio per mano di Di Sabato, 12-12. Urbanowicz di furbizia, 13-13. Set lunghissimo chiude Sorrento 25-27

Plus Volleyball Sabaudia – Shedirpharma Sorrento: 2-3 (25-20; 17-25; 23-25; 25-22; 25-27)

Plus Volleyball Sabaudia: Bisci (L), Andriola 8, De Paola (ne), Ferenciac 15, Mazza 12, Crolla (ne), Onwuelo 31, Della Rosa (ne), Rondoni (L), Schettino, Urbanowicz 22, De Vito, Catinelli 1. All.: Giombini.

Shedirpharma Sorrento: Pontecorvo (ne), Ricci (ne), Gargiulo, Pilotto 7, Di Sabato 26, Denza (ne), Prosperi, Bellucci 3, Garofolo 13, Grimaldi 12, Gozzo 14, Cavasin, Carcagni 1, Imperatore. All.: Racaniello.