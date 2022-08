Volley A3, la carica di capitan Schettino: "Saremo una squadra per tutti fastidiosa da affrontare"

"Mi aspetto una serie A3 sempre molto complicata perché il livello continua ad aumentare e così anche le altre squadre, che potevano essere considerate come medio-piccole, è notevolmente migliorato e non ci sono squadre abbordabili: ogni domenica sarà una lotta e dal canto nostro penso che saremo una di quelle squadre fastidiose per tutti da affrontare". A lanciare la carica è il capitano della Pallavolo Sabaudia Stefano Schettino, palleggiatore. "Il nostro primo obiettivo, - ha continuato - è quello di mantenere la categoria, questo è primario, poi tutto quello che verrà in più sarà un premio per noi e per la società: il finale di stagione dello scorso campionato ha dimostrato quanto la determinazione e gli sforzi alla fine ci abbiano ripagato dopo un avvio di stagione in cui le cose non erano andate proprio come ci aspettavamo". Schettino, dopo una parentesi nel settore giovanile della Top Volley con cui ha giocato il campionato di serie C, è reduce da sei stagioni a Sabaudia, e si appresta a vivere il suo quarto campionato in serie A3.

"Siamo una squadra allestita bene, con qualità ed esperienza, abbiamo due schiacciatori che posso considerare tranquillamente tra i migliori del campionato, sia sotto il profilo tecnico che sotto quello professionale, la società è riuscita a dare una continuità importante mantenendo molti dei giocatori dello scorso anno, così possiamo partire da una base molto solida rispetto agli anni passati in cui i cambiamenti erano stati molti – ha concluso il regista pontino – I nuovi arrivati sono tutti giocatori di esperienza in questi campionati, atleti di ottimo livello e ora sarà il nostro compito quello di dare tutto in palestra con l’obiettivo di toglierci più soddisfazioni possibili".