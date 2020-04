Coronavirus Latina: sono 443 i casi positivi totali in provincia. Due decessi in poche ore

Salgono a 443 i casi totali di positività al coronavirus nella provincia di Latina. Il dato è aggiornato ad oggi, 16 aprile, dopo la diffusione da parte della Asl del bollettino giornaliero. Cinque i nuovi contagi confermati oggi - a fronte dei due di ieri -, quattro dei quali risultano trattati a domicilio. Di questi nuovi casi due sono stati registrati a Cisterna, 2 a Fondi - dopo qualche giorno di zero casi - e uno ad Aprilia. Sia ggrava purtroppo il bilancio delle vittime, sono 20, in seguito alla morte di due pazienti di Terracina entrambi ricoverati all'ospedale Goretti di Latina deceduti a poche ore di distanza. I casi positivi attuali sono 316, ancora in calo rispetto a ieri, quando erano 33. Come in diminuzione sono anche i pazienti ricoverati, oggi 86. Tra le notizie positive l'aumento del numero dei negativizzati che sono oggi 107, 20 in più rispetto alla gironata di ieri.

Coronavirus, il sidnaco Coletta: "Grazie Latina. Ce la faremo"

"Grazie Latina. Grazie per esserti scoperta squadra, una squadra vera, generosa, consapevole, osservante delle regole, solidale. Sono veramente orgoglioso di essere il vostro sindaco": questo uno dei passaggi del messaggio che il sindaco Damiano Coletta ha rivolto alla città in apertura della seduta, la prima in videoconferenza, del Consiglio comunale convocato per oggi nel capoluogo pontino (qui la notizia)

Coroanvirus Latina, il punto con il direttore generale della Asl

C'era ospite anche il direttore generale della Asl Giorgio Casati nella diretta di ieri sera del sindaco di Latina Coletta con i cittadini. Casati ha voluto fare il punto reale della situazione in provincia, come si stanno gestendo i casi e qual è la prospettiva per i prossimi mesi. Il punto di partenza sono i dati molto bassi di nuovi contagi arrivati nelle giornate del 15 e del 14 aprile: rispettivamente due soli contagi ieri e quattro martedì (qui la notizia)

Coronaviurs Lazio: 5.232 casi ma aumentano i guariti

Guariti che continuano ad aumentare anche nel Lazio. Record nella giornata di ieri con 85 persone guarite per un totale di 874. Sono stati invece 121 i nuovi positivi confermati ieri in tutta la regione, di cui 52 riferibili al cluster della Rsa di Rocca di Papa già sotto cordone sanitario, e un trend al 2,3%, il più basso da inizio epidemia. “Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle Rsa e case di riposo non si può abbassare la guardia - ha detto l’assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato -. E’ stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Roma città regista una frenata nel trend con il dato di 24 nuovi casi in un giorno. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.658) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.196) di più di 6 mila unità”.

Coronavirus, a Latina l'8,7% dei casi del Lazio

Un quadro sull'andamento della diffusione del coronavirus nel Lazio è forntio dai dati del Seresmi e diffusi dalla Regione Lazio - agggiroanti al 15 aprile -. Dei casi finora confermati il 26% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 17%. L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 50% sono di sesso maschile e il 50% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 34,7% è residente a Roma città, il 32,5% nella provincia, il 9,9% a Frosinone, il 5,4% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,7% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori Regione.

Coronavirus Latina, al Goretti pre-triage per il Materno Infantile

Proprio all'ospedale Goretti, nell'ambito di una completa riorganizzazione disposta dalla Asl, è stata installata una tenda pre-triage che separa l'acceso al percorso Materno Infantile. Una misura che rientra negli interventi per separare le aree Covid da quelle Non Covid e garantire sicurezza ai pazienti. L'accesso è separato dal pronto soccorso e collocato in corrispondenza del poliambulatorio ospedaliero (qui la notizia).

Regione: test sierologici sulle forze dell'ordine

Un'indagine epidemiologica sulle forze dell'ordine e gli operatori del soccorso è stata annunciata dalla Regione e il tema è stato oggetto di un vertice avvenuto oggi tra i rappresentanti di polizia, carabinieri, guardia di finanza ed esercito. Coinvolte 60mila unità (qui la notizia).

Coronavirus, la fase 2 e il ritorno al lavoro nel Lazio

Sono tre i punti cardine per farsi trovare pronti dopo che il lockdown sarà finito: distanziamento sociale. lavoro e consumo in sicurezza. E il presidente della Regione Nicola Zingaretti ad indicare le linee guida per quello che potrebbe essere la cosiddetta fase-2 dell’emergenza coronavirus. "Abbiamo convocato tutte le associazioni datoriali del mondo delle imprese, dei sindacati, l'Abi Lazio, circa 20 associazioni, l'Anci e una rappresentanza di sindaci per cominciare a discutere sulla fase che ci sarà da dopo il 3 maggio sulle riaperture, con l'obiettivo chiaro che la riapertura dovrà avvenire con la massima sicurezza di chi produce e con la massima sicurezza per chi consuma” ha spiegato Zingaretti dopo l’incontro avvenuto nel pomeriggio di ieri (qui la notizia).

Coronavirus, le altre notiizie

Coronavirus, bonus affitti a Cisterna: requisiti e come rpesentare le domande

Coronaviurs, bonus affitti a Terracina

Coronavirus Latina: dal Comune un bonus per gli affitti

Coronavirus Aprilia: cresce la domanda di buoni spesa

Stabilimenti balneari e campeggi: autorizzate manutenzione e sanificazione

Coronavirus Sabaudia: tablet per gli studenti svantaggiati

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla Regione 5 milioni per le aziende florovivaistiche

Sostieni LatinaToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LatinaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery