Anche per Latina l'anno inizia in lockdown: tutti i divieti fino a, 3 gennaio

Primo giorno dell'anno in lockdown anche per la città di Latina. Il 2021 inizia all'insegna dei divieti. Sarà appunto un Capodanno in zona rossa. Il coprifuoco, terminato alle 7 di questa mattina, tornerà a partire dalle 22. Si potrà uscire di casa una volta al giorno per recarsi in tutta la regione in compagnia di un'altra persona per incontrare parenti o amici, portando con sé, visto che non rientrano nel conto, i minori di anni 14 o eventuali persone non autosufficienti. Rimane in vigore l’obbligo della mascherina al chiuso e all’aperto.

Ristoranti, bar e negozi sono chiusi tutto il giorno, mentre restano aperti negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai e generi di prima necessità. Non si potrà uscire di casa se non per ragioni di necessità e urgenza ma sarà consentita per una volta al giorno l'uscita di due persone per fare visita a parenti o amici (ma si dovrà tornare a casa entro le 22); non rientrano nel limite di due persone i minori di 14 anni e chi vive in comuni con meno di 5mila abitanti potrà spostarsi entro un raggio di trenta chilometri; questi spostamenti si possono effettuare con l'autocertificazione.

Tutti i divieti