I 100 anni dell’Aeronautica Militare: Open Day al Comani, sede del 70° Stormo

Sono iniziate ieri, con la mostra statica e storiografica in piazza del Popolo, le celebrazioni a Latina per i 100 anni dell’Aeronautica Militare, celebrazioni che vivranno il loro momento clou domani, martedì 28 marzo, giorno esatto della sua fondazione come Forza Armata autonoma. Per questo le basi pontine saranno aperte al pubblico con un Open Day che si svolgerà in contemporanea con tutte le basi aeronautiche nazionali.

“Il 28 marzo il volo dell’Aeronautica Militare, iniziato nel 1923, raggiungerà il prestigioso traguardo dei 100 anni: un secolo di vita da quando negli anni venti la Regia Aeronautica venne costituita come Forza Armata autonoma” ricordano dal 70° Stormo. E come precisato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, “il centenario sarà una grande occasione per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri valori, i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle istituzioni”.

In quest’ottica si inserisce, quindi, l’Open Day del 28 marzo presso l’aeroporto militare E. Comani, sede del 70° Stormo, a seguito della cerimonia dell’Alzabandiera solenne prevista in piazza del Popolo a Latina alle 10. “L’Open Day risulta essere un’occasione unica per immergersi nella realtà dell’Aeronautica Militare che, 'In volo verso il futuro' – come lo slogan che accompagna il logo dei suoi 100 anni – continuerà ad assicurare, nel rispetto dei propri valori e tradizioni, il pieno assolvimento dei propri compiti d’istituto e a sviluppare una risposta sempre più idonea ed efficace alle sfide future”.

Nel corso dell’Open Day, a cui è prevista anche la partecipazione del prefetto Maurizio Falco, sarà possibile svolgere le seguenti attività:

- conoscere più da vicino la realtà, la missione svolta, le attività e le strutture della Scuola di Volo pontina;

- visitare l’area adibita con la Mostra Storica;

- visitare l’area adibita alla Mostra Statica dei velivoli del 70° Stormo e di altri Reparti dell’A.M.;

- assistere ai sorvoli dei velivoli SF260B previsti alle 13 e alle 16.00.