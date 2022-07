Lavori per la riparazione della condotta: due comuni del litorale senza acqua l’11 luglio

Senza acqua due comuni del litorale pontino nella giornata di lunedì 11 luglio: si tratta di Sabaudia e San Felice Circeo. A darne comunicazione è stata Acqualatina che ha annunciato lavori urgenti per la riparazione della condotta adduttrice in via Rio Martino.

A causa degli interventi, quindi, è stata programmata una interruzione idrica a partire dalle 8 di lunedì 11 luglio con ripristino progressivo, spiegano dalla società, a partire dalle 16 e normalizzazione nella serata.

Saranno interessati entrambi gli interi comuni di Sabaudia e San Felice Circeo. Acqualatina fa inoltre sapere che saranno disponibili le seguenti autobotti:

- Sabaudia in piazza del Comune

- San Felice Circeo in piazzale San Francesco.